ARC Hartbergerland-Rallye: Sieg für Neubauer unerreichbar

Hermann Neubauer begann am Samstagfrüh etwas zurückhaltend, während die Konkurrenz sofort Vollgas gab: „Ehrlich gesagt ist mir all das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, etwas in den Knochen gesteckt, ich konnte einfach nicht hundertprozentig fokussieren – und dann kassiert man eben gleich einmal ein paar Zehntel am Kilometer“ analysierte Hermann Neubauer nach der Rallye. Dazu kamen dann auch noch viele kleinere Probleme: „Wir haben uns gleich zu Beginn zwei Mal bei den Reifen vergriffen, das hat auch nicht gerade geholfen, um das Selbstvertrauen wieder herzustellen.“



Als dann auf einer Sonderprüfung auch noch die Motorhaube unvermittelt aufflog, die Windschutzscheibe zerbersten ließ und Co Berni Ettel aussteigen musste, um die Haube notdürftig zu verschließen, war die Chance auf den ohnehin schon schwer erreichbaren Sieg endgültig dahin: „Wenn du kein Glück hast, kommt das Pech auch noch dazu“, konnte Hermann Neubauer nach der Zieldurchfahrt immerhin schon wieder schmunzeln: „Simon (Wagner, Anm.) war sehr gut, ich war nicht so gut, da muss ich mit Platz zwei zufrieden sein. Wie gesagt, ich war – von den Problemen abgesehen – nicht wirklich im Rhythmus, da reicht es dann eben nicht für die Spitze. Dass ich am Ende auf der PowerStage schneller war, ist allerdings gut für das Selbstvertrauen und gibt mir Motivation für die nächste Rallye!“



Abschließend fand Hermann Neubauer für die stark veränderte Traditionsrallye in der Oststeiermark noch lobende Worte: „Es war eine Top-Veranstaltung, ein großes Dankeschön an Willi Stengg, dass er trotz aller Schwierigkeiten eine so schöne Rallye organisiert hat!“ Den nächsten Österreich-Einsatz für Neubauer/Ettel und ihren Ford Fiesta Mk II Rally 2 von ZM-Racing gibt es voraussichtlich beim Saisonfinale der Rallye-ÖM im Waldviertel von 05. bis 06. November 2021.