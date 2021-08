ARC Hartbergerland Rallye: Wagner fährt Sieg entgegen, Rossgatterer out

Vier Prüfungen stehen am Sonntag im Hartbergerland auf dem Programm, zwei davon sind bereits gefahren und Simon Wagner hat auch diese beiden für sich entschieden. Damit ist der Skoda-Pilot auf dem Weg zu einem überragenden Sieg. Immer besser in Fahrt kommt der Deutsche Gaststarter Dominik Dinkel, sein Rückstand auf Neubauer ist mit 16,6 Sekunden vor den finalen beiden SP's aber wohl zu groß.



Nach dem wilden Crash von Martin Rossgatterer in Weiz erwischte es den Fiesta-Piloten leider auch dieses Mal, nach einem Überschlag auf SP 13 kann er seinen 9. Gesamtrang nicht ins Ziel fahren. Spannend könnte es noch zwischen Martin Kalteis und Kevin Raith werden, die beiden liegen aktuell nur 5,4 Sekunden voneinander getrennt.



Eine tolle Vorstellung bietet Luca Waldherr, der im frontgetriebenen Opel Corsa weiter den 6. Gesamtrang hält und etliche stärkere Allrad-Boliden auf die Plätze verweist.



Zwei Sonderprüfungen stehen nun also noch auf dem Programm, die finale 16. SP wird um 11:40 Uhr gestartet, danach folgt der Abschlussbericht.



