Alpe Adria Rally Cup

Die „21. Rally Citta di Scorzé“ nördlich von Venedig, ist bei extremer Hitze über die Bühne gegangen. 6 AARC-Teams aus 5 Nationen rollten über die Startrampe und alle 6 sahen auch die Zielflagge.



Hans & Lisa Retzer dominierten mit ihrem Peugeot 208 R2 von Beginn an das Geschehen und holten sich den AARC-Gesamtsieg in Italien. Das deutsch/österreichische Pärchen konnte sich gegen die beiden Tschechen Dvorak/Kalkus auf einem Opel Corsa Rally4, mit nur 1,1 Sekunden Vorsprung durchsetzen.



Jan Dvorak & Jiri Kalkus machten den Kampf um den Gesamtsieg am Nachmittag noch richtig spannend, brannten eine Bestzeit nach der anderen in den heißen Asphalt und holten sich damit den 2. Platz.



Auf Platz 3 konnten wir mit Wolfi Irlacher & Jennifer Lerch, mit ihrem Peugeot 208 Rally4, ein weiteres deutsches Duo auf der Zielrampe begrüßen.



Marcell Gutai & Martin Hajdina kamen als Vierte ins Ziel nach Scorzé. Die beiden Ungarn hatten gleich in der ersten SP des zweiten Tages einen platten Reifen an ihrem Peugeot 208 R2 zu verzeichnen, verloren dadurch über 30 Sekunden und konnte somit keinen Podiumsplatz erreichen.



Als nächster kam ein treuer Freund aus Italien, der von Anfang an schon immer beim AARC dabei war ins Ziel. Alessandro Prodorutti hatte sich einen Renault Clio Rally5 angemietet und hat mit seiner neuen Copilotin Giulia Schneider den 5. Platz erreicht.



Christian Reschenhofer & Manfred Cerny brachten die österreichische Flagge wieder auf der Zielrampe zurück. Sie holten mit ihrem 6. Platz wichtige Punkte für die Gesamtwertung der AARC und sorgten mit dem ältesten Auto im gesamten Starterfeld (33 Jahre) und dem höllischen Sound ihres BMW 325i für große Freude bei den zahlreichen italienischen Rallyefans.



Am kommenden Wochenende steht nun die Perger Mühlsteinrallye am Plan und es werden 14 AARC/AART Teams in Perg erwartet.