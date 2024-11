Die Abschaffung des Hybridantriebs in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist offiziell beschlossen. In einer digitalen Abstimmung stimmte der Motorsport-Weltrat des Automobil-Weltverbandes FIA am Freitag einem entsprechenden Vorschlag der WRC-Kommission zur Änderung des technischen Reglements für Rally1-Autos zu.



Damit endet nach nur drei Jahren die Hybrid-Ära in der Rallye-Weltmeisterschaft. "Nach einem ausführlichen Dialog mit den wichtigsten Interessengruppen wurde klar, dass die weitere Verwendung von Plug-in-Hybrid-Aggregaten, die im Rahmen des bestehenden Lieferantenabkommens zur Verfügung gestellt wurden, nicht mehr im besten Interesse der Rallye-Weltmeisterschaft ist", erklärte FIA-Technikchef Xavier Mestelan-Pinon.



Den Todesstoß für die Hybridantriebe gab schließlich eine neue Wartungsvorschrift des Herstellers Compact Dynamics, die im Rahmen der Akropolis-Rallye 2024 veröffentlicht wurde. Darin hatte der Hersteller festgelegt, dass die Hybrideinheit zur Überprüfung und Reparatur an den Hersteller geschickt werden muss, wenn sie entweder dreimal einer Aufprallkraft von mehr als 15g oder einmal einer Aufprallkraft von mehr als 25g ausgesetzt war.



Dieser erhöhte Wartungsaufwand ist für die Teams mit erheblichen Mehrkosten verbunden. M-Sport hatte argumentiert, dass mit diesem Mehraufwand ein wirtschaftlicher Betrieb der Rally1-Fahrzeuge nicht mehr möglich sei. Seitens Hyundai und Toyota gab es keine Einwände gegen die Abschaffung des Hybrids.



Um das gleiche Leistungsgewicht wie 2024 beizubehalten, wird das Mindestgewicht der Rally1-Fahrzeuge von 1260 auf 1180 Kilogramm und die Größe des Luftmengenbegrenzers von 36 auf 35 Millimeter reduziert. Die Fahrzeuge werden weiterhin mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben.



"Wir können nun mit voller Zuversicht voranschreiten, um die Rallye-WM noch besser und stärker zu machen, mit Entwicklungen, die im Einklang mit dem Ausblick auf das Technische Reglement 2027 stehen", so Mestelan-Pinon. Dann soll ein grundlegend neues Technisches Reglement in Kraft treten.