Hartbergerland-Rallye startet ohne Zuseherbegrenzung

In der letzten Presseinformation der bisherigen obm Wechselland Rallye erklärte Willi Stengg junior gemeinsam mit dem Fan Club als Veranstalter, dass die Durchführung der Rallye zu 90 Prozent gesichert wäre. Ausständig war nur die Dauer über ein oder zwei Tage sowie mit oder ohne Zuschauer.



Durch die Verlautbarungen der Bundesregierung am 17. Juni 2021, dass ab dem 1. Juli 2021 bei Sportveranstaltungen keine Zuschauerbegrenzung im Outdoorbereich mehr notwendig ist, kann nun die Rallye ohne Einschränkungen am Samstag, 31. Juli und Sonntag, 1. August 2021 als österreichischer Staatsmeisterschaftslauf und Lauf zur ARC (Austrian Rallye Challenge) stattfinden.



Neu ist der Name dieser Traditionsveranstaltung, die von dem leider schon verstorbenen Willi Stengg senior seinerzeit ins Leben gerufen wurde. Aus der obm Wechselland Rallye wurde nun die obm Hartbergerland Rallye. Dazu Willi Stengg junior: „Wir haben uns nach der längeren Pause entschlossen, die Streckenführung zu verändern und vom Wechselland ins Hartbergerland zu übersiedeln. Davon sind 70 Prozent der neuen Strecken mit dem Mittelpunkt in Hartberg, wo sich auch die Servicezone befinden wird, betroffen."



"Da sich die geplante Streckenführung ausschließlich im Bundesland Steiermark befindet, war es daher naheliegend, diesen Umstand auch in der Namensgebung der Rallye zu berücksichtigen. Bei dieser Gelegenheit gebührt der obm GmbH als Meistertischlerei aus Feistritz am Wechsel mit Wolfgang Scherleithner an der Spitze besonderer Dank, dass er seine Zustimmung als Hauptsponsor des Events trotzdem auch für das heurige Jahr aufrechterhalten hat.“



Rein sportlich wird man an den zwei Tagen die reine Asphalt-Rallye mit ca. 160 SP-Kilometern und 16 Sonderprüfungen durchführen. Für die Teilnehmer der Austrian Rallye Challenge wird nur der Samstag mit 12 Sonderprüfungen über ca. 130 Kilometer gewertet. Höhepunkt am Samstag ist ein Rundkurs über etwas mehr als 10 Kilometer, der zweimal durch die Ortschaft Greinbach gefahren wird und am Sonntag dann zweimal eine Zuschauer-Spezialprüfung über je 1,91 km im Einkaufszentrum Hatric in Hartberg, die auch gleichzeitig den Abschluss der Rallye bildet.