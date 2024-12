Jännerrallye: Vorschau Schindelegger

Für das Rallyeteam Schindelegger startete die Saison 2025 schon vor einigen Wochen kurz nach dem Unfall bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye. Beim letzten Lauf der HRM (Historische Rallye Meisterschaft) 2024 starteten Lukas und Helmut mit gewohnt großen Ambitionen und sorgten bereits auf den ersten Sonderprüfungen für Überraschungen. Die Bestzeit vor 3 Allradfahrzeugen lag sogar über den Erwartungen und mit einfallender Dunkelheit war der Plan, mit einem Angriff die Ausgangsposition für Tag 2 zu optimieren.



Auf Sonderprüfung 3 dann eine der unangenehmen Überraschungen. Während die Konkurrenz durch die immer schwierigeren Bedingungen und durch die Dunkelheit langsamer wurde, lag das Team Schindelegger sogar 1 Sekunde unter der Bestzeit von SP 1. Doch das Tempo forderte seinen Tribut und so verpasste Lukas einen der hunderten Bremspunkte auf dem schlammigen Waldstück und setzte den Ford Escort in eine Böschung. Das sorgte für einige Schäden, die es zwar erlaubten die Prüfung fertig zu fahren, aber im folgenden Servicestopp stellte sich heraus, dass die Fahrwerks-Aufhängung auch angerissen war. Das Risiko, mit diesem Schaden die Rallye fortzusetzen, war zu groß und so sah sich das Team zur Aufgabe gezwungen.



Trotz des Ausfalls bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye folgte eine Woche später eine Premiere für das Rallyeteam Schindelegger bei der Herbstrallye. Zum ersten Mal zündeten Lukas und Helmut einen Peugeot 208 Rally4 aus dem Hause Wurmbrand Racing. Ein völlig neues Erlebnis mit Front- statt Heckantrieb, Turbo statt Vergasermotor und sequenziellem Getriebe statt der gewohnten H-Schaltung. Doch das Experiment gelang und die beiden steigerten sich von Sonderprüfung zu Sonderprüfung. In der letzten Prüfung gelang Lukas und Helmut dann die schnellste Zeit eines österreichischen Teams in der heiß umkämpften RC4 Klasse und erbrachten damit den Beweis, mit welchem fahrerischen Talent das historische Feld unterwegs ist. Ein durchwegs gelungener Ausflug in die Welt des modernen Rallyesport und ein toller Abschluss der Rallyesaison 2024.



Durch die Schäden am Ford Escort RS2000 gab es keine Winterpause für das Rallyeteam Schindelegger. Vor allem Helmut, mit Hilfe von Peter Tibor aus dem Stohl Racing Team arbeitete unermüdlich an der Wiederherstellung des Rallyeautos. Hunderte Stunden mussten investiert werden, um nicht nur die Unfallschäden, sondern auch einige Abnutzungserscheinungen zu beseitigen. Man kann also wieder mit allem Recht behaupten, dass der Escort wieder einmal verbessert am Start der Saison 2025 stehen wird.



Und der Start der 2025er Rallyesaison ist bereits äußerst nahe! Vom 03. bis 05. Januar findet in Freistadt die legendäre Jännerrallye statt und sorgt sicherlich wieder für einen Höhepunkt bereits am Beginn der Saison. Hunderttausende Fans werden erwartet und werden für eine einzigartige Stimmung an den Strecken und in der Messehalle Freistadt sorgen.



Über die Herausforderungen der Jännerrallye könnte man ganze Bücher füllen. Angefangen vom Wetter, den großteils neuen Strecken, der Vielfalt an verfügbaren Reifen, den Temperaturen, die verschiedenen Höhenlagen der Strecken und vieles mehr zählen zu den Herausforderungen. Und doch lockt die Jännerrallye jedes Jahr die österreichische RallyeElite nach Freistadt und dort werden die Teams frenetisch von den Fans gefeiert.



Mit dem kernsanierten Ford Escort RS2000 wird sich auch das Rallyeteam Schindelegger wieder dem Winter und der Jännerrallye stellen. Neben den umfangreichen Reparaturarbeiten hat das Team dank der erneuten Unterstützung der Sponsoren Eschelmüller Holz, SanLucar und Hengstberger auch wieder in neues Reifenmaterial investiert, um noch besser auf die wechselnden Bedingungen vorbereitet zu sein. Auch im Service kann sich das Team dieses Jahr wieder auf Mike Schwingenschlögel verlassen und so sind die Weichen für die Saison 2025 wieder bestens gestellt.



Für alle Fans, die die Zeitenjagd live mitverfolgen wollen, wird wie immer ein Live-Timing angeboten. Dieses ist unter www.jaennerrallye.at/2025/results.html zu finden.

Zusätzlich bietet die Jännerrallye einen Livestream unter www.jaennerrallye.at/2025/livestream.html an und dieser wird auch mit einigen Live-Schaltungen im ORF und ServusTV übertragen.



Das Rallyeteam Schindelegger freut sich auf die Herausforderungen in der neuen Saison und alle Fans an der Strecke!