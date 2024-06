Kalle Rovanperä ist der aktuelle Champion der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), doch der Toyota-Pilot verteidigt seinen Titel nicht. Der 23-Jährige bestreitet die Saison 2024 nur als Teilzeitpilot und hat somit keine Chance auf seinen dritten Titel. Der Finne hat bisher drei Rallyes bestritten und ist mit seinen Leistungen alles andere als zufrieden.



In Kenia siegte der Toyota-Pilot, in Schweden und Portugal schied er aus. Dabei hatte Rovanperä die besten Voraussetzungen, um bei den ausgewählten Rallyes zu glänzen, denn seine Position in der Meisterschaft verschafft ihm durch die Startposition am Freitag einen Vorteil. Doch der Youngster konnte diesen Vorteil nicht in gute Ergebnisse ummünzen.



Rovanperä geht die Rennen entspannter an, da er nicht unter dem Druck steht, konstant Punkte sammeln zu müssen. Aber hält ihn diese Alles-oder-Nichts-Einstellung zurück? Kann er sein Potenzial nicht ausschöpfen, weil für ihn außer einem Sieg nichts zählt? Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat Zweifel geäußert, will die Kritik am Champion aber im Keim ersticken.



Doch was sagt Rovanperä selbst? "Es ist anders, denn vorher hatte ich ein anderes Ziel und einen anderen Druck [den Titel zu holen]. Wenn du um einen Titel fährst, dreht sich dein ganzes Leben nur noch darum. Du steckst so viel Arbeit hinein und wenn du nach Hause kommst, wartet schon die nächste Rallye auf dich. Das beeinflusst alles."



"Jetzt kann ich einfach nur Rallye fahren", so der Finne über seinen Teilzeitjob in der WRC. "Natürlich habe ich in diesem Jahr bisher keinen guten Job gemacht und nur einen Sieg geholt. Angesichts meiner Startposition hätte ich besser abschneiden müssen. Also habe ich bisher nicht gut abgeschnitten. Aber ich konzentriere mich immer nur auf die eine Rallye, an der ich teilnehme. "



Rovanperä genießt die Zeit, denn um Sieg und Ergebnis geht es ihm nur während der Veranstaltung. In seiner Freizeit ist er "frei" und kann sich auf andere Dinge im Leben konzentrieren. "Ich denke nicht daran, dass ich eine Woche später wieder ein Rennen bestreiten muss", sagt er. "Manchmal sind es drei Wochen oder sogar ein Monat."



Rovanperä wird 2024 noch weitere Rallyes bestreiten. In Polen wird er nicht dabei sein, aber beim WRC-Debüt in Lettland wird der 23-Jährige am Start erwartet. Danach stehen noch fünf Läufe auf dem Programm, bevor ein neuer Champion gekrönt wird. Dazu gehört auch die Zentral-Europa-Rallye, die in Deutschland, Österreich und Tschechien ausgetragen wird.