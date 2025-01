Kolumne: Von Freistadt nach Monte Carlo

Die Jänner-Rallye ist vorbei und brachte mit Michael Lengauer einen überaus verdienten Sieger, der als Teilzeitfahrer selbst unserem ERC-Star Simon Wagner erneut keine Chance ließ, endlich auch die Jänner-Rallye zu gewinnen. Und damit hat Lengauer einmal mehr gezeigt, daß er sich einen Fixplatz bei allen Läufen zur Österreichischen Rallyemeisterschaft verdient hätte, es würde mit ihm auch mehr Spannung in die Meisterschaft kommen!



Die Jänner-Rallye bleibt weiterhin die Benchmark im Österreichischen Rallyekalender, Frau Holle war dem Rallyesport hold, und somit gab es für alle ein sehr tolles Rallyefest! Eine Show und auch eine Rallye die es sich durchaus verdient hätte, deutlich prominenter im ORF vertreten zu sein. Und die Ausrede, der Rallyesport sei eine Randsportart, lass ich nicht gelten! Denn bei allem Respekt, aber was ist denn bitte dann der Damen-Skisprung?



Der Promotor hat es also auch im dritten Jahr seiner Tätigkeit nicht wirklich geschafft, den Rallyesport – wie bereits vor Jahrzehnten üblich – auf prominente ORF-Kanäle und Sendezeiten zu bringen. Weiters gibt es auch im dritten Jahr keine Infos zu neuen Sponsoren, geschweige denn Titelsponsoren. Vielleicht sollte hier mit dem gleichen Elan und Engagement vorgegangen werden, wie bei der Bekämpfung meiner Kolumne … Immerhin haben wir ja jetzt eine total innovative neue Klasseneinteilung, die nun – wie auch das Rallye4You-Konzept und weitere Neuerungen – dutzende neue Starter bringen!



Tagesveranstaltungen, die eine deutliche Kostenreduzierung für alle bringen würden, werden weiterhin wegen angeblicher Versprechungen an Tourismusregionen und Gemeinden abgelehnt, obwohl man im Ausland als auch in Österreich selbst – und das bei Läufen ohne ÖM-Prädikat – sehen kann, dass dies ein durchaus gangbarer Weg sein könnte, die Teilnehmerzahlen zu erhöhen.



In Monte Carlo beginnt nächste Woche traditionell die Rallye-Weltmeisterschaft, leider schaffen den Weg von Freistadt nach Monte Carlo nur einige Fotografen und Fans, auf österreichische Teilnehmer müssen wir verzichten.



Mit Spannung verfolge ich aber das Antreten der jungen Garde in der heurigen WM, haben ja mit Sami Pajeri, Josh McErlean oder später auch Martins Sesks einige wirkliche junge Talente und ehemalige Konkurrenten von Simon Wagner in der ERC den Sprung in die Königsklasse des Rallyesports geschafft!



Und ich denke, dass man in Zukunft einiges von dem einen oder anderen erwarten darf!



Euer Achim