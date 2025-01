Martins Sesks wird in der kommenden Saison in der Top-Klasse der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an sechs Veranstaltungen teilnehmen. Der 25-jährige Lette sicherte sich ein Teilzeitprogramm mit M-Sport-Ford, nachdem er im vergangenen Jahr durch starke Leistungen in der Rally1-Kategorie auf sich aufmerksam gemacht.



"Martins hat vergangenes Jahr in kürzester Zeit viele neue Fans gewonnen, und es ist fantastisch, dass seine Leistungen nun zu diesem sechs Veranstaltungen umfassenden Programm führen", lobt M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Ohne die Unterstützung seiner Sponsoren wäre dies nicht möglich gewesen."



Sesks selbst zeigte sich dankbar für das Vertrauen von M-Sport und den Sponsoren: "Wir fühlen uns geehrt, dass unser Debüt in der Rally1-Klasse so viel Vertrauen bei M-Sport und SafetyCulture aufgebaut hat. Zudem begeistert uns die Unterstützung von langjährigen und neuen Sponsoren aus Lettland. Diese Gelegenheit motiviert uns enorm, unseren Weg in der WRC Rally1 fortzusetzen."



Beeindruckende Leistungen führten zu neuem Vertrag



Sesks, der 2024 in Polen, Lettland und Chile in einem nicht-hybridbetriebenen Ford Puma antrat, beeindruckte das Team mit seinen Ergebnissen. In Polen erreichte er Platz fünf, während er in Lettland zwei Wertungsprüfungen gewann und nur durch einen technischen Defekt auf der letzten Etappe einen möglichen Podiumsplatz verpasste.



Seine Auftritte führten dazu, dass er in die engere Auswahl für das 2025-Programm von M-Sport aufgenommen wurde. Obwohl eine Finanzierung für ein Vollzeitprogramm nicht zustande kam, einigten sich Sesks und das Team auf ein sechs Läufe umfassendes Teilzeitprogramm.



Sesks und sein Co-Pilot Renars Francis starten ihre Saison im Februar bei der Rallye Schweden und werden anschließend bei den Rallyes in Portugal, Italien, Griechenland, Estland und Finnland antreten. Zudem arbeitet der Lette noch an der Finanzierung eines Starts beim Saisonfinale in Saudi-Arabien.



Zusammenarbeit mit M-Sport und langfristige Ziele



Millener betont, dass Sesks' Entwicklung im Fokus stehe und die Erfahrungen dieser Saison entscheidend für zukünftige Erfolge seien: "Chile hat gezeigt, dass es nicht immer einfach wird, aber sein Tempo, seine Entschlossenheit und sein Charakter machen ihn zu einer großartigen Verstärkung für unsere Pläne."



Sesks sieht das Teilzeitprogramm als wichtige Vorbereitung für zukünftige Herausforderungen: "Die Chance, in der Hälfte der WRC-Saison 2025 anzutreten, bietet uns unschätzbare Erfahrungen für die kommenden Jahre. Wir sind motivierter denn je, unsere Leistungen zu steigern und unseren Fans Freude zu bereiten."



Neben Sesks hat M-Sport zwei Vollzeitfahrer im Aufgebot: Gregoire Munster, der aus dem letzten Jahr übernommen wurde, und Josh McErlean, der von Rally2 in die Rally1-Klasse aufsteigt.