Die Spannung steigt bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien! In der siebten Etappe verlor Henk Lategan einige Zeit, wodurch Yazeed Al-Rajhi nur noch 21 Sekunden hinter seinem Toyota-Kollegen liegt. Auch Mattias Ekström (Ford) und Nasser Al-Attiyah (Dacia) sind im Rennen um den Gesamtsieg.



Am Sonntag wurde eine Schleife südlich von Ad-Dawadimi gefahren. Gestern hatten die Rettungshelikopter mehrmals ausrücken müssen und sind in der sechsten Etappe geblieben. Erst heute Morgen konnten sie zu ihren Plätzen in Etappe 7 fliegen.



Deshalb wurde die gewertete Speziale verkürzt. Die ersten 188 Kilometer wurden neutralisiert. Schließlich umfasste der gewertete Abschnitt 418 Kilometer. Die Autos nahmen eine etwas andere Route als die Motorräder und hatten keine Spuren zur Orientierung.



Nicht mehr am Start waren die beiden ehemaligen Motorrad-Sieger Toby Price und Sam Sunderland. In Etappe 5 hat sich Sunderland eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, die in Etappe 6 schlimmer wurde. Deshalb entschieden sich die Toyota-Fahrer zur Aufgabe.



Auch das Toyota-Duo Giniel de Villiers und Dirk von Zitzewitz hat das Handtuch geworfen. Von Zitzewitz klagte über starke Nackenschmerzen, die von einem Frontalunfall mit einem anderen Auto in Etappe 3 herrührten. Der Deutsche flog zur Behandlung nach Riad.



Das Mini-Duo Guillaume de Mevius und Joao Ferreira eröffnete den Tag. Al-Attiyah folgte als Dritter, während Al-Rajhi als Fünfter losfuhr und Lategan als Siebter. Hintere Starter hatten in den Dünen wie immer Vorteile, aber Lategan tat sich schwer.



Lucas Moraes hat gestern aufgrund von technischen Problemen an seinem Toyota dreieinhalb Stunden verloren. Der Brasilianer startete deshalb als 27. und rollte das Feld von hinten auf. Moraes führte die Zwischenwertung schon nach 89 Kilometern an.



Auch bei den folgenden Zwischenzeiten lag Moraes vorne. Dann gab es eine Entscheidung der Rennleitung. Bei Kilometer 158 war das Roadbook falsch. Einige Topfahrer hatten sich verfahren. Ein Abschnitt von 20 Kilometern wurde aus der Wertung genommen.



Schließlich sicherte sich Moraes seinen ersten Tagessieg in diesem Jahr. Ein starkes Ergebnis zeigte Ford, denn Ekström und Mitchell Guthrie belegten die Plätze zwei und drei. Auf Rang vier folgte Al-Attiyah, der damit etwas Boden gutmachen konnte.



Vierkampf um den Gesamtsieg wird spannend



Al-Rajhi wurde Siebter, während Lategan knappe 20 Minuten auf Moraes verlor und im Tagesergebnis nicht in den Top 10 auftauchte. Damit spitzte sich das Toyota-Duell um die Gesamtführung richtig zu.



Lategan hat nur noch 21 Sekunden Vorsprung auf Al-Rajhi. "Bei Kilometer 180 hat irgendetwas mit dem Roadbook nicht gestimmt", berichtet Al-Rajhis Beifahrer Timo Gottschalk über den Roadbook-Fehler. "Wir sind Ende kreuz und quer durch die Canyons gedüst."



"Dabei haben wir uns im Staub beinahe gegenseitig über den Haufen gefahren. Am Ende haben wir willkürlich eine Richtung eingeschlagen - und zack, die hat gepasst. Bis ins Ziel war es dann ein harter Kampf und keiner wusste, wo er steht."



Denn erst als die Autos im Ziel waren und die Rennleitung diese 20 Kilometer herausgerechnet hatte, stand ein Ergebnis. Auch Ekström ist wieder in Schlagdistanz gekommen, denn als Dritter hat der Ford-Fahrer nur zehn Minuten Rückstand.



Al-Attiyah hat ebenfalls vor allem auf Lategan Zeit gutgemacht. Der Dacia-Fahrer ist weiterhin Vierter, aber nur noch 22 Minuten hinter der Spitze. Nur noch zwölf Minuten fehlen Al-Attiyah auf das Podium.



Morgen geht es weiter Richtung Hauptstadt Riad. Die Strecke beträgt 733 Kilometer. Erneut nehmen die Motorräder eine andere Route als die Autos. Der gewertete Abschnitt für die Autos umfasst 487 Kilometer.



Ergebnis der 7. Etappe (Top 10):

01. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) - 4:01:49 Stunden

02. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +7:41 Minuten

03. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +9:28

04. AL-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +11:15

05. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +11:38

06. Gutierrez/Moreno (Dacia Sandrider) +12:00

07. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +12:48

08. Variawa/Cazalet (Toyota Hilux) +13:13

09. Yacopini/Oliveras (Overdrive Toyota Hilux) +16:00

10. Gastaldi/Metge (Century) +16:28



Gesamtwertung nach 7 von 12 Etappen (Top 10):

01. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) - 37:13:08 Stunden

02. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +0:21 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +10:25

04. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +21:57

05. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +40:01

06. Serradori/Minaudier (Century) +54:20

07. Yacopini/Oliveras (X-raid Mini) +1:13:05 Stunden

08. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +1:28:32

09. Ferreira/Palmeiro (X-raid Mini) +1:58:25

10. Baragwanath/Cremer (Century) +2:07:38