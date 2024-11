Einen Tag nach dem Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, das für Toyota buchstäblich in letzter Sekunde mit dem erneuten Gewinn des Konstrukteurstitels gekrönt wurde, hat das Werksteam des japanischen Herstellers seine personelle Aufstellung für die WRC-Saison 2025 bekannt gegeben.



Während es bei den Fahrern keine Überraschungen gibt, wird ein prominenter Name künftig die Teamführung verstärken: Der viermalige Rallye-Weltmeister Juha Kankkunen übernimmt die Rolle des stellvertretenden Teamchefs und wird Jari-Matti Latvala in dieser Funktion unterstützen.



"Es ist eine große Freude für mich, diese Rolle im Team zu übernehmen. In meiner Karriere bin ich für viele verschiedene Teams gefahren, aber ich war insgesamt neun Jahre bei Toyota: Es war der erste Hersteller, der mir eine Chance in der Rallye-Weltmeisterschaft gegeben hat, und ich glaube, es ist wahrscheinlich das beste Team der Welt", sagt Kankkunen, der 1993 seinen vierten WM-Titel mit Toyota gewann.



Rovanperä fährt wieder die volle Saison



"Teamgeist und Teamwork sind sehr wichtig, und alle ziehen an einem Strang", sagt der 65-Jährige über die Toyota-Mannschaft. "Ich habe ein gutes Verhältnis zu Akio Toyoda, mit dem ich in den letzten Jahren bei Demonstrationsfahrten zusammen gefahren bin, und auch zu Jari-Matti, der ein toller Mensch ist und mit dem man sich gut unterhalten kann. Ich freue mich darauf, enger mit ihnen zusammenzuarbeiten und das Team zu unterstützen, wo immer ich kann."



Latvala freut sich auf die Unterstützung seines prominenten Landsmannes. "Ich bin sehr froh, dass Juha Kankkunen die Rolle des stellvertretenden Teamchefs übernimmt, um mich und das Team bei den WM-Einsätzen zu unterstützen: Er kennt das Team sehr gut und bringt viel Erfahrung mit", sagt er.



Auf der Fahrerseite bestätigte Toyota, dass Kalle Rovanperä 2025 wieder die komplette WRC-Saison bestreiten wird. Nach seinem zweiten Titelgewinn war der Finne in diesem Jahr etwas kürzer getreten, hatte nur sieben der 13 Saisonläufe bestritten und sich anderen Aktivitäten wie Rennen in Porsche-Markenpokalen gewidmet. "Dieses Jahr war ganz anders für mich, ich bin verschiedene Autos gefahren und habe trotzdem einige Rallyes gewonnen", blickt Rovanperä auf 2024 zurück.



Pajari teilt sich viertes Auto mit Ogier



"Es war ein tolles Jahr, aber es hat mich auch sehr motiviert, für eine komplette Saison zurückzukehren, um mit Jonne [Halttunen] um den Fahrer- und Beifahrertitel zu kämpfen und mit dem Team unser Bestes zu geben, um auch die Herstellerwertung zu gewinnen", so Rovanperä weiter.



Neben dem Finnen werden auch Elfyn Evans und Takamoto Katusta die gesamte WM-Saison bestreiten. Sebastien Ogier wird erneut ein Teilzeitprogramm fahren und sich das vierte Auto mit Sami Pajari teilen. Der 22-jährige Finne, der bereits drei WM-Läufe im GR Yaris Rally1 bestritten hat, wurde nach dem Gewinn des WRC2-Titels zum Werksfahrer befördert.



"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich bin Toyota und dem Team sehr dankbar, dass sie mir diese großartige Chance gegeben haben", sagt Pajari. "Es war ein unglaubliches Jahr für uns im GR Yaris Rally2 und bei unseren ersten Einsätzen im Rally1-Auto, und obwohl wir jetzt den Platz erreicht haben, den wir uns erhofft hatten, weiß ich auch, dass jetzt die harte Arbeit beginnt, um zu lernen und in Zukunft gute Ergebnisse zu erzielen."



Pajari beginnt dieses neue Kapitel seiner Karriere mit einem neuen Beifahrer, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde. Unmittelbar nach seinem WRC2-Titelgewinn in Japan hatte der Finne am Sonntag bekannt gegeben, dass er die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Co-Pilotin Enni Mälkönen nicht fortsetzen wird.



Welche Rallyes Pajari und Ogier bestreiten werden, hat Toyota noch nicht bekannt gegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass sich Ogier einen Start beim Saisonauftakt bei der Rallye Monte-Carlo (23. bis 26. Januar 2025) nicht nehmen lassen wird. Der Franzose hat seine Heimrallye bisher neun Mal gewonnen.