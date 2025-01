Das einzig Beständige ist der Wandel: Dieses Motto gilt zumindest für das Punktesystem der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Nachdem das 2024 eingeführte System auf heftige Kritik gestoßen war, wurde es für die an diesem Wochenende mit der Rallye Monte-Carlo (23. bis 26. Januar) beginnende Saison angepasst.



2024 hatte der Automobil-Weltverband FIA ein neues Punktesystem eingeführt. Es vergab zum einen Punkte für die Platzierung nach dem Samstag, allerdings nur, wenn der Fahrer auch am Sonntag das Ziel der Rallye erreichte. Zum anderen wurde eine separate Sonntagswertung eingeführt, die die Top 7 der Wertungsprüfungen am Schlusstag belohnte. Außerdem erhielten die fünf schnellsten Fahrer der Powerstage Zusatzpunkte.



Dieses System sollte vor allem für mehr Wettbewerb am Sonntag sorgen und verhindern, dass bei großen Abständen in der Gesamtwertung taktisch gefahren wird, um Auto und Reifen für die Powerstage zu schonen. Während dieses Ziel erreicht wurde, wurde der Rallyesieg abgewertet. Teilweise erhielt der Zweitplatzierte mehr Punkte als der Rallye-Sieger.



Ab der Saison 2025 gelten folgende Änderungen: Die Samstagswertung entfällt. Die Punkte werden nun für die Endplatzierung vergeben. Die ersten zehn Fahrer einer Rallye erhalten Punkte nach dem Schema: 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1.



Der " Super Sunday" wird beibehalten, aber weniger gewichtet. Die fünf schnellsten Fahrer der letzten Etappe erhalten Bonuspunkte nach dem Schema: 5-4-3-2-1. Im vergangenen Jahr erhielt der Sieger der Sonntagswertung sieben Punkte. Die Punktevergabe für die Powerstage bleibt unverändert: 5-4-3-2-1 Punkte für die fünf schnellsten Fahrer.



Das geänderte System soll den Sieg bei einer Rallye aufwerten. Bei einem perfekten Wochenende mit Gesamtsieg, Sieg in der Sonntagswertung und Bestzeit auf der Powerstage kann ein Fahrer nun maximal 35 Punkte sammeln. 2024 war die Höchstpunktzahl 30. Der Fall, dass der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung mehr Punkte erhält als der Rallye-Sieger, kann aber auch mit dem neuen System eintreten.