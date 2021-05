WRC macht 2022 großen Technologieschritt

Die Rally1-Autos werden in der Rallye-WM ab 2022 nicht nur Hybridantriebe haben, sondern auch nachhaltigen Kraftstoff beim Verbrennungsmotor verwenden

2022 markiert einen großen Umbruch in der Rallye-Weltmeisterschaft. Erstmals wird die Topklasse mit Hybridmotoren ausgestattet sein. Außerdem wird ab dem nächsten Jahr zu 100 Prozent nachhaltiger Kraftstoff für den Benzinmotor verwendet werden. Die FIA hat diesbezüglich die Firma P1 Racing Fuels als Partner gewonnen.



Der FIA Motorsport-Weltrat hat am 19. April einen Dreijahresvertrag mit P1 Racing Fuels abgeschlossen. Es wird ein Kraftstoff zum Einsatz kommen, der frei von fossilen Elementen ist und auf Kohlenwasserstoff basiert. Dieser Sprit kommt zum ersten Mal in einer FIA-Serie zum Einsatz.



Mit der Einführung von Hybridmotoren und Biokraftstoff wird das Ziel verfolgt, die CO2-Emissionen bei gleicher Performance zu senken. Die Kosten für den Kraftstoff sollen sich so nahe wie möglich am bisherigen Benzinpreis befinden.



"Die FIA ist verpflichtet, den Motorsport und die Mobilität in eine Zukunft mit geringen Emissionen zu führen", sagt FIA-Präsident Jean Todt. "Wir machen 2022 einen signifikanten Schritt in die neue Ära der Rallye-WM."



In der Formel 1 und in der Langstrecken-WM gibt es schon sei Jahren Hybridmotoren. Biokraftstoffe sind für die mittelfristige Zukunft geplant. Die Rallye-WM wird eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen.



"Die Technologie hinter nachhaltigen Kraftstoffen ändert sich rapide", sagt Jona Siebel, der CEO des WRC-Promoters. "Deshalb haben wir uns große Mühe gemacht, die bestmögliche Lösung zu finden."



"Die getroffene Entscheidung macht die WRC zu einem Vorreiter bezüglich nachhaltigem Motorsport mit Alltagsautos. Die WRC ist eine ideale Plattform, um diesen Kraftstoff für den Massenmarkt weiterzuentwickeln."



"Wir fahren auf normalen Straßen unter allen Bedingungen. Was wir im Laufe der WRC-Prüfungen über diesen Sprit lernen werden, wird ultimativ dazu führen, dass alle Autofahrer weltweit davon profitieren."