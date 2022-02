Die Lego Spee Champions Serie bekommt für 2022 ein paar äußerst hochkarätige Neuzugänge. Darunter unter anderem der Mercedes-AMG Project One samt dem 2021er Formel 1-Wagen, dem Lamborghini Countach, Lotus Evija und mehr.

Die Lego Spee Champions Serie bekommt für 2022 ein paar äußerst hochkarätige Neuzugänge. Darunter unter anderem der Mercedes-AMG Project One samt dem 2021er Formel 1-Wagen, dem Lamborghini Countach, Lotus Evija und mehr.

Neu: AMG One, Lotus Evija und mehr bei Lego

1970 Ferrari 512 M

Aston Martin Valkyrie AMR Pro & Aston Martin Vantage GT3

Lamborghini Countach

Lotus Evija

Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One

Die Sets für Aston und Mercedes enthalten beide zwei Autos und zwei Fahrer, zusammen mit anderen Lego Goodies, wie Helmen, zusätzliche Felgen und anderen Teilen. Während der Mercedes-Bausatz jedoch mehr Material enthält, ist der Aston-Bausatz mit 592 Teilen größer. Die beiden Mercedes bestehen insgesamt aus 564 Teilen.

Die anderen drei Sets sind nicht so umfangreich; beinhalten ja auch nur ein Auto. Das Lotus-Set etwa umfasst 247 Teile. Es enthält einen zusätzlichen Satz Felgen und einen Schraubenschlüssel, den Fahrer und natürlich die neue Evija selbst. Der Ferrari-Bausatz mit seinen 291 Teilen ist rein in Sachen "Spielumfang" der kleinste des Trios und besteht nur aus dem Auto und einem behelmten Fahrer im weißen Anzug. Der 1970 Lamborghini Countach Bausatz ist wiederum rein an den Teilen bemessen noch kleiner, bietet mit seinen 262 Teilen aber zusätzlich zu Auto und Fahrer immerhin noch einen Schraubenschlüssel.

Die Preise reichen von 19,99 € für die Einzelmodelle bis zu 29,99 € für den Mercedes-Bausatz. Für den Aston Martin-Satz muss man 39,99 € auf den Tisch legen. Lego gibt an, dass die fünf Sitze am 1. März 2022 in den Handel kommen.