Planai-Classic 2020

Planai-Classic: Deopitos schaffen Hattrick

Alexander und Florian Deopito konnten die Winter-Rallye zum dritten Mal in Folge für sich entscheiden.

Das Wetter meinte es gut mit der 24. Ausgabe der Planai-Classic. Rechtzeitig zum Driftspaß auf der Gröbminger Trabrennbahn schneite es die Nacht durch. Der knackig-eisige Boden nahm Schnee auf, die Pistenbedingungen zeigten sich perfekt. Ein komplettes Starterfeld inklusive der beiden am Vortag von technischen Defekten getroffenen (beim Riley 12/4 mit der Startnummer 2 wurde das Stromleck gefunden, beim Fiat 2300 S Coupé Abarth von 1963 mit der Startnummer 11 wurde über Nacht sogar das Getriebe getauscht) Autos traf sich ab 9h zum freien Training und ab 10h30 zum gewerteten Ringelpiez auf der Trabrennbahn. Ein paar Dreher, aber keine ernsthaften Einschläge, zeugten von der Leidenschaft, mit der aufgegeigt wurde, wie man richtig driftet zeigte Altmeister Hans-Joachim Stuck mit dem Rallyegolf-Vorausauto.



Anders als meteorologisch vorhergesagt (mit Schneefall den ganzen Tag war zu rechnen) präsentierte sich die Planai im besten Outfit, strahlender Sonnenschein begleitete die Hatz auf die Planai, die aus zwei Wertungsfahrten von der Mittelstation hinauf zum Planaihof besteht. Auch das Grande Finale im Planaistadion zu Schladming verlief bei klarer Sicht und besten, weil leicht rutschigen Fahrbahnbedingungen.



Die Trabrennbahn gewannen Klaus Zimmermann und Angelika Bacher auf Volvo 144 S, den Run auf die Planai dominierten Gert Pierer und Otmar Schlager auf Volvo 122 S. In einem Fotofinish sozusagen entschieden schließlich die Titelverteidiger Alexander und Florian Deopito mit einem überlegenen Sieg im Planai Stadion den gesamten Bewerb für sich. Und komplettierten damit den Hattrick eines dritten Planai-Classic Gesamtsieg in Folge. Auf Platz zwei konnten sich die Herausforderer Günter Schwarzbauer und Erich Hemmelmayer auf Datsun 240Z platzieren, nach Tag 2 lagen die beiden ja sogar in Führung. Das Rennen um Platz drei wurde vom Duell Fritz und Karin Müller (Porsche 914/6) gegen Hansi Mlcoch und Martin Laaha (Volvo 121) dominiert, das letztlich Mlcoch / Laaha für sich entscheiden konnten – denkbar knapp, mit nur 64 (!) Punkten Vorsprung.



Bei seiner Ennstal-Premiere konnte Schauspieler Wolfgang Böck (mit Erich Schmölzer auf Porsche 912 von Carcollection Wittner) einen respektablen 41. Platz erzielen, der Ehrgeiz für kommende Veranstaltungen ist geweckt…



Wiedersehen im Sommer auf der Ennstal-Classic von 22. bis 25.7.2020



Nach einer wirklich tollen, 24. Ausgabe der Planai-Classic, die ein eindrucksvolles Spektrum an so ziemlich allen Wetterbedingungen, die eine Winter-Rallye zeigen kann, präsentierte, freut sich die Vintage-Gemeinde nun schon auf den großen Bruder, die sommerliche Ennstal-Classic, die Ende Juli bereits zum 28. Mal ihr Motto „Autofahren im letzten Paradies“ hochhalten wird.