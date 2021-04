Test: Peugeot e-208 Active

Test: Peugeot e-208 Active | 13.04.2021

Das ganz normale Leben

Eine Fahrt im Peugeot e208 fühlt sich an, als wäre das Stromen das Normalste der Welt. Und das liegt nicht nur am Antrieb selbst.

Eine Fahrt im Peugeot e208 fühlt sich an, als wäre das Stromen das Normalste der Welt. Und das liegt nicht nur am Antrieb selbst.

Das Bemerkenswerteste ist, dass man nichts bemerkt. Ein 208 ist ein 208, ist ein 208 – ganz egal, welcher Antrieb auch in ihm steckt. Das ist wohl das größte Geheimnis des kleinen Peugeot, das helfen könnte, bei vielen die Hemmschwelle vor dieser neuen Art der Fortbewegung zu überwinden.



Man muss praktisch keine Kompromisse mehr eingehen, was zeigt, wie clever die Plattform des PSA-Konzerns konstruiert ist. Es geht ja schon beim Platzangebot los. Sowohl der Kofferraum als auch der Innenraum sind trotz der Akkus im Fahrzeugboden beinahe so groß wie jene der Verbrennermodelle. 265 Liter, das reicht locker für alle alltäglichen Belange, zumal die Heckklappe angenehm groß und die Ladekante nicht zu hoch geriet.



In der ersten Reihe kann man sich auch als Großgewachsener nicht über mangelnde Bewegungsfreiheit beschweren. Nach wie vor thronen die Instrumente weit oben auf dem Armaturenbrett. In der neuesten Fassung rüsteten die Franzosen noch einmal auf und die 3D-Instrumente wirken nicht nur räumlich, sondern sind auch besser ablesbar als beim Vorgänger.

250 Kilometer Praxisreichweite möglich

Stichwort Fahrverhalten. Natürlich fühlt sich der 208 mit einem so kleinen Volant handlich und knackig an. Das Fahrwerk lässt nichts anbrennen und kommt mit den gut 200 Kilogramm Zusatzgewicht der Batterien problemlos zurecht. Die sind laut WLTP übrigens gut für 340 Kilometer, bei unserer Testrunde kamen wir bei minus drei Grad auf einen Schnitt von 19,7 kWh, was hochgerechnet an die 250 Kilometer bedeutet. Ohne Heizung und bei Plusgraden sind wohl an die 300 Kilometer drin – für ein Fahrzeug vom Format des e-208 mehr als ausreichend. Am Schnelllader kamen wir statt der versprochenen 100-kW-Ladeleistung nur auf knapp 70, was vermutlich ebenso mit der Kälte zu tun hatte. Die Preisliste beginnt bei 32.450 Euro (27.042 netto), unser Testwagen in GT-Pack-Ausstattung liegt bei 38.050 Euro (31.708 netto)

Technische Daten Peugeot e-208 Active

Leistung | Drehmoment 136 PS (100 kW) | 260 Nm

0–100 km/h | Vmax 8,1 s. | 150 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Vorderrad

Reichweite (max.) | Batterie 340 km (WLTP) | 50 kWh

Ø-Verbrauch 16,3 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC ca. 5 h1 | ca. 30 min (80 %)2

Kofferraum | Zuladung 265–960 l | 380 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre | 8 Jahre/160.000 km

Basispreis | NoVA 32.450 (27.042 exkl.) | 0 %

Das gefällt uns: sein locker-lässiges Wesen

Das vermissen wir: eine Ladeniveau-Anzeige

Die Alternativen: Opel Corsa-e, Honda-e

1 11 kW 3-phasig; 2 100 kW von 10 auf 80 %