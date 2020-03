ARC: Blaufränkischland-Rallye

Die Motorline Rallye LIVE-Einstiege von der Blaufränkischland-Rallye

Motorline Rallye LIVE bei der Blaufränkischland-Rallye: Michael Noir Trawniczek wird wieder per Smartphone Facebook Live-Videos vom Eröffnungsabend und aus den Regrouping-Zonen liefern.

Die große Premiere der Blaufränkischland-Rallye steigt zwar erst am Samstag, doch schon am Freitagabend steigt im Deutschkreutzer Rallyezentrum der Event "40 Jahre Audi quattro" mit Rudi Stohl und Franz Wittmann senior sowie dem legendären Rallye-Sprecher Mario Popp - zudem gibt es brandneue Filmsequenzen von Kultfilmer Helmut Deimel. Die verpflichtende Fahrerbesprechung steigt genau zur Halbzeit am gleichen Ort - ab 20.20 Uhr wird Motorline Rallye LIVE einsteigen - mit ein Bisschen Glück werden wir auch die heimischen Legenden vor das Smartpjone bekommen...



LIVE finden Sie die Videos jeweils auf der Facebook-Seite von Motorline.cc:

www.facebook.com/motorline/



Freitag, 6. März:



20.20 Uhr: Stimmen vom Event „40 Jahre Audi quattro“



Samstag, 7. März:



11.05 Uhr: Stimmen nach SP4



16.30 Uhr: Stimmen vor dem Ziel

Live-Video Eröffnungsabend