ARC: Blaufränkischland-Rallye

Nach SP4: Odlizilik führt - Rigler Dritter

Bei strahlendem Sonnenschein führt Roman Odlozilik nach vier Prüfungen der Blaufränkischland-Rallye vor Patrik Rujbr und Gerald Rigler.

Feuchte Strecken am frühen morgen, die mit der Zeit auftrockneten - denn die erste ARC Blaufränkischland-Rallye findet bei strahlendem Sonnenschein statt. Nach vier von acht Sonderprüfungen führt wenig überraschend der Tscheche Roman Odlozilik, der schon dreimal die ARC-Auftaktrallye (damals Schneerosen-Rallye) gewonnen hatte. Odlozilik (Skoda Fabia R5 evo) liegt 18,6 Sekunden vor seinem Landsmann Patrik Rujbr (Skoda Fabia R5). Odlozilik erklärte bei Motorline Rallye LIVE: "Es war am Morgen sehr rutschig, aber jetzt ist es okay, das Auto funktioniert sehr gut."



Gerald Rigler (Ford Fiesta R5) fehlen auf Platz drei liegend 30,9 Sekunden auf den Führenden. Diesen Rückstand noch aufzuholen, traut sich Rigler nicht zu: "Das wird sich nicht ausgehen." Dafür muss Rigler aufpassen - denn Daniel Fischer liegt 6,7 Sekunden zurück. Allerdings gab der Ungar zu: "Ich fahre nicht auf hundert Prozent. Weil ich das Auto unbedingt ins Ziel bringen muss - wir haben nächsten Donnerstag einen wichtigen Test." Ölpumpenprobleme hatte Kristof Klausz in seinem Ford Fiesta R5, Martin Kalteis belegt im Mitsubishi Evo Platz sechs vor Riccardo Holzer, Lukas Matena, Christoph Zellhofer und Bernhard Stitz.



Bei den Historischen führt Lukas Schindelegger, in der ARC und in der JARC heißt der Führende Roman Holzer, die ART führt Gerald Rigler an.



Am Nachmittag stehen weitere vier Prüfungen auf dem Programm. Zuschauer-Tipp von Gerald Rigler: "Bei der Rundkurs-Ausfahrt werden wir springen."