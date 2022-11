Eric Wallner 1953-2022

Die heimische Rallyegemeinde steht unter Schock: Eric Wallner, der bei den Austrian Rallye Legends aber auch bei vielen Vorausauto-Einsätzen in Kärnten den Fans mit seinen gekonnten Drifts eine Freude bereitete, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag plötzlich und unerwartet verstorben.



Michael Uschan, der frühere Veranstalter der Rallye St. Veit, kann es nicht fassen: „Er ist immer bei unseren Rallyes als Vorausauto mitgefahren - er sagte immer, die Rallyestrecken in Kärnten und in der Steiermark habe er am liebsten.“



Zuletzt saß Uschan neben Wallner auf dem heißen Sitz des grünen Ford Escort, mit dem er auch bei den ARL 2022 die Fans begeisterte: „Ich habe Eric durch die Austrian Rallye Legends kennengelernt und daraus hat sich eine enge Freundschaft gebildet. Ich bin mit ihm bei den Austrian Rallye Legends gefahren, da sitzt man tagelang zusammen. Eric war ein Perfektionist, hat am Auto immer selbst geschraubt, hat sehr penibel gearbeitet und legte Werte auf Freundschaft, Pünktlichkeit und Nachhaltigkeit. Ich habe wenige Menschen kennengelernt, die so strebsam und zielgenau waren.“



“Auf Schotter ließ er es fliegen“



Uschan fügt hinzu: „Er fuhr immer spektakulär, hat es dabei aber nie übertrieben. Auf Schotter ließ er es fliegen - er hat sich immer sehr gefreut auf Schotterpassagen und es war ein Hochgenuss, mit ihm auf Schotter zu fahren Allen seinen Copiloten hat es Spaß gemacht, mit ihm zu fahren.“



Michael Uschan, der viele Jahre als Copilot von Alfred Kramer fungiert hat und später als Mit-Organisator der Rallye St. Veit in Erscheinung getreten ist, erklärt: „Eric war einer von den richtigen alten und guten Rallyefahrern. Einer von der alten Garde. Einer von jenen, die noch Spaß dran gehabt haben. Wir sollten Eric so in Erinnerung behalten, wie er war. Ich bin dankbar für jede Minute, die ich mit Eric verbringen durfte.“