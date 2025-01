Stunden nachdem die Automobile die zweite Etappe der Rallye Dakar beendet hatten, wurde das Ergebnis geändert. Nicht Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk durften sich über den Sieg im 48h Chrono freuen, sondern ihre Overdrive-Toyota-Teamkollegen Rokas Baciuska und Oriol Mena, die im ersten Ergebnis Fünfte waren.



Die FIA-Kommissare Arnas Paliukenas, Omar Zarour und Saleh Alem untersuchten eine Situation, die sich beim Tankstopp in der Zone RZ8 zugetragen hat. Denn der Sportliche Delegierte der FIA war in besagter Zone vor Ort und hat von Unregelmäßigkeiten berichtet.



Er führte aus, dass Baciuska und Mena den Tankstopp nicht wie vorgesehen zeitgerecht absolvieren konnten. Das ist aber nicht ihre Schuld gewesen, denn sie hatten sich an alle Protokolle gehalten. Baciuska/Mena hatten dadurch Zeit verloren.



Deshalb kamen die FIA-Kommissare in ihrem Bericht zu der Entscheidung, dass es sportlich unfair wäre, wenn diese verlorene Zeit nicht kompensiert werden würde. Deshalb bekommt der Toyota mit der Startnummer 210 eine Zeitgutschrift von zwölf Minuten.



Dadurch gewinnen Baciuska/Mena die zweite Etappe 2:43 Minuten vor Al-Rajhi/Gottschalk. Baciuska aus Litauen bestreitet seine vierte Rallye Dakar, aber seine erste in der Ultimate-Klasse. Somit ist es in der Topklasse sein erster Etappensieg.



In der Gesamtwertung ändert sich dadurch im Spitzenfeld aber nichts, denn in Etappe 1 hat das Toyota-Duo fast zweieinhalb Stunden verloren. Baciuska ist trotz des Tagessieges nur auf Platz 33 der Gesamtwertung zu finden.



Neuigkeiten gibt es auch aus dem Ford-Lager. Nani Roma wurde wegen eines Motorproblems vom Assistenzstruck zurück ins Biwak in Bischa geschleppt. Der Motor wurde getauscht und Roma wird mit 23 Strafstunden das Rennen am Dienstag fortsetzen.



Rallye ist für Carlos Sainz zu Ende



Für Romas Teamkollegen Carlos Sainz ist die Rallye beendet. Die FIA-Offiziellen untersuchten nach dem Überschlag am Sonntag den Überrollkäfig genau. Da Schäden festgestellt worden sind, musste die Entscheidung getroffen werden, das Auto aus dem Rennen zu nehmen.



Auch bei Dacia hat sich einiges getan. Cristina Gutierrez musste die heutige Speziale abbrechen, weil die Lenkung gebrochen war. Der Assistenztruck hatte das Ersatzteil nicht dabei. Das Auto ist mittlerweile im Biwak angekommen, die Mechaniker untersuchten den Grund für den Schaden.



Gutierrez wird das Rennen fortsetzen und ihre Teamkollegen Nasser Al-Attiyah und Sebastien Loeb unterstützen. So wie Roma spielt sie im Gesamtklassement keine Rolle mehr. Sie hat über 18 Strafstunden erhalten.



Dritte Etappe am Dienstag wird verkürzt



Am Dienstag führt die dritte Etappe von Bischa über 588 Kilometer in nördlicher Richtung nach Al-Henakiyah. Ursprünglich war eine gewertete Speziale über 496 Kilometer vorgesehen gewesen. Diese wurde aber auf 327 Kilometer verkürzt.



Der Grund dafür sind Stürme und Regenfälle in der Region Henakiyah, die noch einige Zeit anhalten könnten. Nach der 48-Stunden-Prüfung wollen die Veranstalter die Teilnehmer etwas schonen, denn am Mittwoch und Donnerstag wartet eine Marathon-Etappe.



Ergebnis der 2. Etappe (Top 10):

01. Baciuska/Mena (Overdrive Toyota Hilux) - 10:54:11 Stunden

02. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +2:43 Minuten

03. Yacopini/Oliveiras (Overdrive Toyota Hilux) +6:23

04. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) +6:59

05. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +9:12

06. Serradori/Minaudier (Century) +13:43

07. Loeb/Lurquin (Dacia Sandrider) +15:51

08. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +16:25

09. Price/Sunderland (Overdrive Toyota Hilux) +16:57

10. Vanagas/Gaspodarczyk (Gurtam Toyota Hilux) +25:44



Gesamtwertung nach 2 von 12 Etappen (Top 10):

01. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) - 15:40:30 Stunden

02. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +4:45 Minuten

03. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +11:14

04. Price/Sunderland (Overdrive Toyota Hilux) +11:44

05. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +13:16

06. Loeb/Lurquin (Dacia Sandrider) +18:56

07. Yacopini/Oliveiras (Overdrive Toyota Hilux) +20:52

08. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) +20:57

09. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +23:33

10. Serradori/Minaudier (Century) +23:46