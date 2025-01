70 Teams werden vom 23. bis 26. Januar bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025, an den Start gehen, zehn davon in der Topkategorie Rally1. Das geht aus der Teilnehmerliste hervor, die am 3. Januar 2025 veröffentlicht wurde.



Die Hälfte des Rally1-Feldes wird allein von Toyota gestellt, die mit allen fünf Fahrern an den Start gehen. Wie erwartet lässt es sich Teilzeit-Pilot Sebastien Ogier nicht nehmen, bei seiner Heimrallye an den Start zu gehen. Ogier ist mit neun Siegen Rekordsieger der Rallye Monte-Carlo.



Neben dem Franzosen gehen auch Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Kalle Rovanperä und Neuzugang Sami Pajari mit einem Toyota GR Yaris Rally1 an den Start. Evans, Rovanperä und Ogier wurden für die Herstellerwertung nominiert.



Angeführt wird das Starterfeld vom neuen Weltmeister Thierry Neuville, der in einem der drei Hyundai i20 N an den Start geht. Ihm zur Seite stehen der Weltmeister von 2019, Ott Tänak, und Hyundai-Neuzugang Adrien Fourmaux. Neuville wird erstmals die Startnummer 1 tragen, die in der Rallye-Weltmeisterschaft seit 2022 nicht mehr verwendet wurde. Hyundai plant, eine komplett überarbeitete Version des i20 N erst später in der Saison an den Start zu bringen.



M-Sport-Ford setzt zwei Ford Puma Rally1 ein. Der Luxemburger Gregoire Munster wird das Team auch 2025 vertreten, während Neuzugang Josh McErlean aus der WRC2 aufsteigt und mit der Startnummer 55 seine erste Saison in der höchsten Rallye-Kategorie bestreitet.



Die Rally1-Fahrzeuge treten in dieser Saison nach einer Änderung des technischen Reglements für 2025 ohne Hybridantrieb an. Zudem ist Hankook erstmals als neuer Reifenlieferant in der Serie vertreten.



In der Kategorie WRC2 wurde ein starkes Feld von 24 Fahrzeugen genannt. Zu den prominentesten Namen zählen zwei Titelanwärter des Vorjahres: Yohan Rossel und Nikolai Gryasin, der von Citroen zu Skoda wechselt.



Oliver Solberg, Vizemeister der WRC2 2024, wird mit einem Toyota GR Yaris Rally2 von Printsport an den Start gehen, aber keine WM-Punkte sammeln.