Mit Friedrich Radinger und Thomas Wagner liegen nach dem ersten Tag die Sieger der letzten beiden Bewerbe (2019 und 2021) in Führung mit gewissermaßen beruhigendem Punktevorsprung vor dem nächsten Mini-Team bestehend aus Sebastian Klackl und Nicola Kovacic-Klackl. Ab dann geht’s quasi in Zehntel-Abständen weiter: Kapsch, Schramke, Linz, Böhmdorfer, Felfer, Foglar, Schöggl und auf Platz 10 Peter Ulm und Jan Soucek mit ihrem „neuen“ Einsatzfahrzeug, einem Alfa Spider Duetto von 1966.



Keine Sorgen musste man sich wegen heiß laufender Motoren oder sonstigem, hitzebedingtem Unbill mehr ab der Tagesmitte machen: Der Regen stattete dem Ennstal seinen saisonalen Besuch ab, sorgte für wunderschöne Wolken-Panoramen und kühlte Straßen, Fahrer und Gäste wohltuend ab.



Noch im Trockenen fand der erste Wertungs-Lauf der wiedererweckten Racecar-Trophy am Fahrtechnikzentrum Brandlhof statt, für entsprechendes Rennfieber war gesorgt. Hier liegt nach Tag eins das deutsche Team Heiko und Reiko Thoms auf Porsche 911 GT3 RS in Führung, auf Platz zwei finden sich die Ennstal-Classic Veteranen Enrico Falchetto und Heike Falk, diesfalls auf einem Renault 5 Turbo 2 unterwegs, ein, den dritten Rang belegen Lutz und Gitta Gunther auf Porsche 911 ST. Mehr noch als beim Hauptbewerb gilt hier nach Tag 1: Alles offen.



Was uns zum prall gefüllten Programm des Freitages, 22, Juli, bringt. Der MARATHON startet ab 8 Uhr an der Startrampe in Gröbming, führt über Pürgg, Mariazell, Lunz am See, Waidhofen und Steyr nach Liezen, wo das erste Auto gegen 17 Uhr erwartet wird. Nach der stets wohlakklamierten Ortsdurchfahrt findet sich das Teilnehmerfeld gleich darauf am Gelände des Autohaus VW Laimer Liezen zur VW-SP. Schon ab 16h wird dort von Robert Engstler und seinem Team für das Wohl der Gäste und Zuschauer gesorgt, als besonderes Highlight wird ein Treffen mit den BikerInnen der Harley Davidson Charity Tour angekündigt, die ebendort Station machen – ein Fest für Freunde der vierrädrigen und der zweirädrigen Fortbewegung mit Kultfaktor.



Apropos Kult: Schon in den letzen Jahren konnte die Ennstal-Classic einen weiteren prominenten Fan gewinnen, der es sich auch heuer nicht nehmen lässt, dabei zu sein. Schauspieler Richy Müller, hierzulande wohlbekannt als Stuttgarter TATORT-Komissar Thorsten Lannert, genoss im Vorjahr erstmals Ennstal-Luft und wird ab Liezen gemeinsam mit dem Gröbminger Bürgermeister Thomas Reingruber die letzte Etappe über Niederöblarn nach Gröbming bestreiten.



Apropos Niederöblarn: Dort gibt sich am Freitag auch die Racecar-Trophy ab 15h ein Stelldichein, beziehungsweise eine Sonderprüfung. Bereits um 9.15 Uhr vormittags bestreitet die schnelle Truppe der Ennstal-Classic die Bergprüfung auf die Taublitzalm Alpenstraße Bad Mitterndorf. Rennstimmung ist vorprogrammiert.



Der Abend gehört ab 18h30 schließlich der PORSCHE NIGHT im Classic-Zelt Gröbming.