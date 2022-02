EXKLUSIV: „Jänner“ bleibt abgesagt

„Die Euphorie war zunächst natürlich groß - denn niemand hat damit gerechnet, dass so früh schon solche Öffnungsschritte durchgeführt werden. Anfangs wurde es auch so kommuniziert, als würde es sich tatsächlich um die komplette Streichung der Zuschauerbeschränkungen handeln“, erzählt Georg Höfer, der Geschäftsführer der Jännerrallye gGmbH.



Direkt nach Bekanntwerden der überraschenden Öffnungsschritte bestätigte er via SMS unsere Anfrage, ob nun eine Absage der Absage möglich sei: „Zurzeit prüfen wir das....“



Doch nach genauer Prüfung wurde schnell klar, dass die Öffnung in Verbindung mit einer strikten Maskenpflicht und vor allem einem Konsumationsverbot zusammenhängt. Höfer dazu: „Jeder weiß, dass die Jännerrallye so konzipiert ist, dass es in der Region für alle Beteiligten eine Win/Win-Situation darstellt. Unsere Helfer, jene der freiwilligen Feuerwehren beispielsweise, haben für ihre Hilfe stets den Ausschank betreiben dürfen - nur haben wir ein absolutes Kosumationsverbot, die Leute hätten nicht einmal mitgebrachte Wurstsemmeln oder Getränke verzehren dürfen, somit hat sich auch die Idee von Take away-Ständen erübrigt. Es tut uns leid, dass wir nun doch bei der Absage bleiben müssen - aber wenn wir auf Biegen und Brechen ohne dem erwähnten Austausch die Rallye durchgezogen hätten, wäre die Akzeptanz in der Region ernsthaft gefährdet worden und das wollen wir nicht. Wir bleiben daher für 2023 top motiviert und freuen uns auf ein großartiges Comeback der Jännerrallye.“