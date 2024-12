Wie bereits seit einigen Wochen vermutet, wird das Punktesystem der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), das erst zur Saison 2024 überarbeitet wurde, erneut angepasst: Nachdem es viel Kritik seitens der Fahrer, Teams und Zuschauer gab, wurde bei der jüngsten Sitzung des FIA-Weltrats (WMSC) am Mittwoch das neue Konzept für die Saison 2025 verabschiedet.



Nach der letzten Etappe werden die zehn besten Fahrer der Gesamtwertung künftig nach folgendem Punkteschema belohnt: 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1. Der Gesamtsieger jeder Rallye erhält demnach 25 Punkte, der Zweitplatzierte bekommt 17 Zähler und der Drittplatzierte immerhin noch 15 Punkte.



Die Samstagswertung, die als größter Kritikpunkt angesehen wurde, weil der Zweitplatzierte dadurch mehr WM-Punkte sammeln konnte als der Gesamtsieger der Veranstaltung, wird wieder abgeschafft. Rallye-Weltmeister Thierry Neuville hatte das System, das "keinen Sinn" ergebe würde, als "einzigen Witz" bezeichnet.



Separate Wertung am Sonntag bleibt



Die Änderungen wurden erst in dieser Saison eingeführt, um den Schlusstag einer Rallye aufzuwerten. Dort kam in der Vergangenheit oft zu wenig Spannung auf, weil die Fahrer ihren Vorsprung nur noch verwaltet und das Material für die Powerstage geschont hatten.



Durch die Abschaffung wird das neue Punktesystem nun insgesamt wieder einfacher, weil weniger Punkte vergeben werden. Auch Szenarien wie bei der diesjährigen Zentral-Europa-Rallye, als der zweitplatzierte Elfyn Evans mehr WM-Punkte sammelte als Rallye-Sieger Ott Tänak, sollten in Zukunft nicht mehr vorkommen.



Damit es auch am Sonntag spannend bleibt, gibt es weiterhin eine separate Wertung am letzten Tag jeder Rallye. Die fünf besten Hersteller, Fahrer und Beifahrer erhalten weiterhin die Zusatzpunkte: Fünf Punkte für den Sieger des Sonntags bis zu einem Punkt für den Fünftplatzierten.



Unverändert bleibt das Punkteschema für die Powerstage. Dort erhalten die Top 5 weiterhin Punkte nach dem bekannten Schema 5-4-3-2-1. Der "Super-Sunday" behält damit seine Rolle als entscheidender Wettkampftag, während die Power Stage ein Schlüsselelement für TV-Sender und Fans bleibt.