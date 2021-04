WRC Rallye Kroatien 2021: Spannender Dreikampf um den Sieg

Sebastien Ogier führt - doch Elfyn Evans und Thierry Neuville sitzen ihm im Nacken. Keferböck und Raith auf P7 und 8 der WRC3...

Sebastien Ogier, Elfyn Evans (beide Toyota) und Thierry Neuville (Hyundai) kämpfen bei der Rallye Kroatien, dritter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2021, am Schlusstag um den Sieg. Ogier übernahm am Samstag die Führung von Neuville und geht als Spitzenreiter in den Sonntag, doch seine Rivalen liegen in Schlagdistanz.



Nach 16 von 20 Wertungsprüfungen (WP) hat Ogier gerade einmal 6,9 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Evans. Neuville liegt auf Rang drei 10,4 Sekunden hinter Ogier. Rückstände, die bei immerhin noch 78,58 zu fahrenden Kilometern am Schlusstag durchaus aufzuholen sind.



Ott Tänak (Hyundai) kann als Vierter mit einem Rückstand von 37,8 Sekunden auf die Spitze kaum mehr aus eigener Kraft in den Kampf um das Podium eingreifen.



WRC-Debütant Fourmaux schrammt am ersten WP-Sieg vorbei



Hervorragender Fünfter ist bei seiner ersten WM-Rallye im WRC-Auto Adrian Fourmaux, der damit auch bester Ford-Pilot ist. Der junge Franzose fuhr am Samstag bei zwei Wertungsprüfungen die zweitschnellste Zeit und schrammte nur um Sekunden an seinem ersten WP-Sieg vorbei.



Gus Greensmith (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota), der am Samstag zwei WP gewann, Craig Breen (Hyundai), Mads Östberg (Citroen) als Führender der WRC2-Wertung und Teemu Suninen (Ford) komplettierten die Top 10.



Kalle Rovanperä (Toyota) ging nach seinem Unfall vom Freitag am Samstag nicht wieder an den Start. Hyundai-Youngster Pierre-Louis Loubet schied auf einem starken sechsten Rang liegen nach einem Unfall bei der 14. WP aus.



Hyundai vergreift sich im Reifenregal



Ogier war mit einem Rückstand von 7,7 Sekunden auf Neuville in den zweiten Tag der Rallye gestartet, löste den Belgier bei der ersten WP des Tages aber schon an der Spitze ab. Grund dafür war eine falsche Reifenwahl von Hyundai, die sich für einen Mix aus harten und weichen Reifen entschieden hatten. Die ausschließlich harten Reifen von Toyota war hier die eindeutig bessere Wahl.



Daher ging auch Evans an Neuville vorbei, der zur Mittagspause schon 19,6 Sekunden Rückstand auf Ogier hatte. Am Nachmittag kämpfte sich der Hyundai-Pilot, nun auch mit ausschließlich harten Reifen, aber wieder an seine Toyota-Rivalen heran - trotz eines ungewöhnlichen Problems: "Ich hatte ein Problem mit meinem Wagenheber und konnte die ganze Runde über nicht die Reifen wechseln. Also waren meine Reifen für die letzten Prüfungen ein bisschen tot."



Neuville profitierte bei WP 13 auch von einem schleichenden Plattfuß am Auto von Ogier, der den Franzosen rund zehn Sekunden kostete. Das war aber das einzige Problem für den amtierenden Weltmeister. "Es war auf jeden Fall ein guter Tag - das einzige Problem war der Reifenschaden, ansonsten können wir zufrieden sein", sagt Ogier und ergänzt mit Blick auf den Dreikampf an der Spitze: "Das wird ein lustiger Sonntag!"



Obwohl Evans am Samstag nur eine Wertungsprüfung gewann, glaubt auch der Waliser an seine Siegchance: "Wir sind dran, zumindest fast. Das Ziel ist natürlich, zu gewinnen", sagt er.



Österreicher: Keferböck und Raith auf den Plätzen 7 und 8 der WRC3



Johannes Keferböck und Ilka Minor waren nach einer verhaltenen SP9 mit dem auf SP10 gefahrenen Tempo zufrieden, bis es drei Kilometer vor dem Ziel zu Folgendem kam: "Ein Cut spuckte uns wieder aus, sodass wir mit der Schnauze voran in einem Graben landeten." Zwar konnte sich das Skoda-Duo aus der misslichen Lage befreien, doch weil kurzfristig der dritte Gang steckte, gingen bei der Aktion rund 25 Sekunden verloren. Keferböck/Minor liegen in der WRC3 auf Rang sieben.



WM-Debütant Kevin Raith und sein erfahrener Copilot Gerald Winter liegen rund 45 Sekunden hinter dem Vizestaatsmeister 2018 auf Platz acht der WRC3 - Raith konnte bei dieser selektiven Rallye bislang einen souveränen Eindruck hinterlassen.



Alfred Kramer junior und Jeanette Kvick rutschten in der Gesamtwertung bis auf den vorletzten Platz zurück, nachdem sie auf SP10 rund 25 Minuten neinbüßten - ansonsten fuhr Kramer junior mit dem Renault Clio Rally5 (PS-schwächste Stufe in der FIA-Pyramide) abermals erstaunlich gute Zeiten.



Enrico Windisch und Kurt Huber liegen in ihrem Audi A1 R4 auf Gesamtrang 38 des mittlerweile auf 48 Teams geschrumpften Felds.