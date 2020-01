Planai-Classic 2020

Planai-Classic: Endlich Schnee!

Der zweite Tag der Planai-Classic 2020 brachte die lange erwarteten, schneebedeckten Strecken.

Teilnehmern von Österreichs schönster Edelblech-Veranstaltung im Winter blieb heute, am zweiten Tag der Planai-Classic 2020 wahrlich nichts erspart. Bei der ersten Sonderprüfung des Tages, am Alpenflugplatz Niederöblarn, war schon zu Fuß gehen eine gefährliche Angelegenheit – ganz zu schweigen von schnell und auf Zeit Autofahren. Aber selbst die Berliner Piloten des dachlosen Riley 12/4 von 1936 stellten sich der Herausforderung. Direkt vom Flugplatz ging es zur rund 200 Kilometer langen Hochwurzen-Trophy quer durchs Land, wo in höheren Lagen erstmals der langersehnte Schnee fahrbahndeckend auftrat. Die Freude über das weiße Glück währte allerdings nicht lange – bald kam Wind auf. Oder eher: Sturm. Der nicht nur das dichte Schneetreiben beim Zwischendurch-Stopp in Schladming zu einer eher waagrechten Angelegenheit machte, sondern auch die Stromversorgung des Bezirkes Gröbming vorübergehend lahmlegte.



Die widrigen Bedingungen nehmen dem Rennen um die Spitzenplätze kaum an Brisanz. Bis SP 4 lagen sogar die Riley-Piloten mit der Startnummer 2 an der Spitze, nachdem sich ihr britisches Vorkriegsauto allerdings mit der Gastgeber-Gemeinde solidarisch erklärte und ebenso stromlos liegenblieb, kam das Aus für den schönen Engländer. Womit sich an der Spitze wieder ein Kampf unter alten Bekannten eröffnete. Ins Wackeln wird der Sieger-Thron der letzten beiden Jahre von Alexander und Florian Deopito (Mercedes 350 SLC) jedenfalls vom Routiniers-Duo Günter Schwarzbauer / Erich Hemmelmayer (Datsun 240 Z) gebracht, das nach Tag 2 die Gesamtführung übernahm. Auf Platz drei und ebenfalls noch in Schlagdistanz folgt die Paarung Fritz und Karin Müller (normalerweise wäre freilich Ladys first, aus chronistischen Gründen nennen wir den Fahrer zuerst) auf Porsche 914/6. Vor dem dritten Kampftag, der auf der Trabrennbahn Gröbming startet, ist, was die Topplatzierungen betrifft, jedenfalls alles offen.



Der dritte und letzte Tag der Planai-Classic 2020 geht am Sonntag, den 5.1.2020 ab 9h mit dem freien Fahrertraining am Rundkurs der Trabrennbahn Gröbming los, die Sonderprüfung startet ab 10h30. Ab 12h00 versammelt sich das Feld im Zentrum von Gröbming, um 13h30 startet die Bergprüfung bei der Planai Mittelstation / Kessleralm. Um 17h30 geht es wie gewohnt zur Abschluß-Challenge im Planai-Stadion Schladming.