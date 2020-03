WRC: Rallye Mexiko

Ogier weiter vorne, Rückschläge bei Hyundai

Während an der Spitze des Feldes ein enger Kampf tobt, ist die Rallye für Neuville, Sordo und Lappi zu Ende.

Halbzeit in Mexiko: Nach 12 gefahrenen Prüfungen liegt weiterhin Sebastien Ogier (Toyota) an der Spitze des Feldes. Er sicherte sich am Freitag drei von neun möglichen Bestzeiten, und konnte sich so 13,2 Sekunden Vorsprung auf Teemu Suninen (M-Sport-Ford) herausfahren.



Suninen konnte mit konstanten Zeiten Fühlung zum sechsfachen Weltmeister halten und liegt 20 Sekunden vor Elfyn Evans im Toyota, der sich auf der letzten SP des Tages den dritten Platz sichern konnte.



Nur 0,2 Sekunden hinter Suninen lauert mit Ott Tänak der bestplatzierte Hyundai-Pilot , der mit schnellen Zeiten vom siebenten Platz wieder nach vorne fahren konnte. Hinter dem Weltmeister verbringt Kalle Rovanperä (Toyota) die Nacht.

Foto: Ewrc

Trotz der guten Platzierung von Tänak war die Stimmung im Hyundai-Team am Tiefpunkt. Nachdem Dani Sordo seinen durch einen Kühlerschaden mehr als fünf Minuten verlor sieht es nicht so aus als könnte der Spanier weiter teilnehmen. Sein i20 WRC wurde im Service abgestellt und zugedeckt. Wahrscheinlich hat der Motor einen Hitzeschlag erlitten, was einen Start unter Super Rally unmöglich macht.



Dann erwischte es auch Thierry Neuville, auf Platz drei wiederfand. Sein Hyundai verlor auf der zehnten Sonderprüfung jegliche Motorleistung. Auch hier ist ein Restart fraglich.



Sicherlich aus dem Rennen ist Esapekka Lappi, dessen Ford sich nach der Zieldurchfahrt auf SP 7 in Rauch aufging. „Janne öffnete die Tür und sagte, dass das Auto brennt. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das Feuer war. Also versuchte ich einfach weiterzufahren.“ Er und sein Copilot Janne Ferm kamen ohne Blessuren aus dem brennenden Auto, dass sich am Heck entzündete. Trotz Löschversuchen wurde das Auto ein Raub der Flammen.



Am heutigen Samstag stehen neun Prüfungen auf dem Programm, ehe die Rallye Mexiko am Sonntag mit drei Prüfungen zu Ende geht.