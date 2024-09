Green Driving Day 2024

Wie dicht ist im Oktober dein Terminkalender? Schnell nachschauen und den 19. Oktober am besten gleich freihalten. Es könnte ja sein, dass wir dich als Testfahrer für den Green Driving Day im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf auswählen. Aber der Reihe nach.



Zehn BEV, ein PHEV vor Ort



Der Green Driving Day ist unser herbstlicher Leserfahrtag, der den Driving Day im Frühjahr ergänzt. Dem Namen entsprechend, werden nur „alternative Antriebe“ auf dem Testgelände zugelassen. Waren bei den ersten solchen Fahraktionen sogar Erdgasfahrzeuge und Wasserstoffautos vor Ort, hat sich das mittlerweile stark auf Elektroautos und Hybridspielarten fokussiert.

Insgesamt elf Fahrzeuge stehen 2024 zum Testen bereit, bis auf ein Modell mit Plug-in-Hybrid (PHEV) allesamt vollelektrisch, gern auch als BEV (Battery Electric Vehicle) oder nur EV bezeichnet. Beschreibungen dazu finden sich hier zum Durchklicken, um aber schon einmal den Mund wässrig zu machen, in alphabetischer Reihenfolge: Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C4, Fiat 600e, Ford Explorer, Honda e:Ny1, Peugeot E-3008, Skoda Enyaq RS, Subaru Solterra, Toyota bZ4X, Toyota C-HR PHEV und Volkswagen ID. Buzz (langer Radstand). Somit eine bunte Mischung, mit der unterschiedlichste Alltags-Bedürfnisse abgedeckt werden: Kleine Stadtwusler treffen auf kompakte Familienfahrzeuge, luxuriöse und hochmotorisierte Modelle auf den kaum schwächeren Van für den Mannschaftstransport.



Wer fährt was?



Entsprechend wichtig ist uns bei der Anmeldung, dass eine Reihung (zumindest die Top 3) der Testfahrzeuge erfolgt, wir wollen die Autos schließlich passend zuteilen. Jeder Leser fährt „sein“ Fahrzeug an verschiedensten Stationen unseres Kooperationspartners ÖAMTC Fahrtechnik in Teesdorf, bevor am Ende des Tages auch die anderen Fahrzeuge probiert werden können. Im Anschluss geht es zu den Redakteuren, um noch vor Ort alle Erlebnisse festzuhalten und gelungene Nachberichte zu garantieren.



Überzeuge uns!



Nur zu fahren reicht also nicht, jeder Teilnehmer ist für seinen Testbericht verantwortlich. Spürbare Motivation ist uns bei der Anmeldung ebenso wichtig: Warum bist gerade du als Testfahrer geeignet, was fasziniert dich am Thema? Zwei Jahre Fahrpraxis und ein gültiger Führerschein der Klasse B sind Voraussetzung. Nur eingeladene Personen dürfen in Teesdorf dabei sein! Zusendungen nur mit vollständigem Namen, Alter, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bis 03.10.2024 bitte per



E-Mail mit Betreff „Anmeldung Green Driving Day 2024“



Unser Medienpartner ist AUTO BILD Österreich.



