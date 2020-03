Rallye wird vorzeitig abgebrochen

Mexiko-Rallye wird nach Etappe 2 beendet

Das Corona-Virus hat auch auf den gerade laufenden WM-Lauf Auswirkungen. Um den Teams eine sichere Heimreise zu ermöglichen wird die Rallye abgebrochen.

Die Mexiko-Rallye wird am Samstag vorzeitig beendet. Diese Entscheidung wurde mit allen vor Ort Beteiligten getroffen, um den Teammitgliedern eine uneingeschränkte Heimreise zu ermöglichen. Grund dafür ist den nun auch am amerikanischen Kontinent angedachten Begrenzungen des Reiseverkehrs zuvorzukommen.



Schon im Vorfeld der Rallye gab es Bedenken, ob es nicht besser wäre die Veranstaltung komplett abzusagen. Vor allem Sebastien Ogier äußerte vor der Rallye seinen Unmut. Da sich die Anzahl der Infizierten in Mexiko bis jetzt in Grenzen hielt, wollten die Veranstalter einer Absage nicht zustimmen.



Doch heute kippte die Stimmung – sowohl in der Politik, als auch im Servicepark, was die Organisatoren zum Umdenken brachte. Wie und wann es mit der Rallye-Weltmeisterschaft weitergeht ist fraglich. Die Argentinien-Rallye wurde bereits abgesagt und in Portugal und Italien ist derzeit ebenfalls nicht an einen Start zu denken.



Nach 15 gefahrenen Sonderprüfungen führt Sebastien Ogier (Toyota) vor Teemu Suninen (Ford) und Ott Tänak im Hyundai – obwohl der sportliche Teil nun in den Hintergrund rückt.