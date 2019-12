Skoda auf der Vienna Autoshow 2020

Voll auf Draht

Neben der neuesten Version des Bestsellers Octavia zeigt Skoda auf der Vienna Autoshow vorwiegend elektrifizierte Neuheiten wie den Vision iV.

Voll auf Draht Neben der neuesten Version des Bestsellers Octavia zeigt Skoda auf der Vienna Autoshow vorwiegend elektrifizierte Neuheiten wie den Vision iV.

Bereits zum 14. Mal eröffnet in Wien im Jänner 2020 die Vienna Autoshow und läutet damit den Beginn des neuen Autojahres ein. Die Volkswagen Konzernmarken zeigen wie jedes Jahr auch 2020 wieder zahlreiche Premieren und Highlights dem autobegeisterten Publikum.



Von 16. bis 19. Jänner 2020 sind, in der gesamten Halle D auf rund 7.300 Quadratmetern, insgesamt mehr als 100 Neuheiten, Bestseller und Traumwagen aus dem Modellprogramm der Marken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche,

Bentley, Bugatti, Lamborghini und Ducati zu bestaunen.



Skoda will besser, geräumiger, sicherer, vernetzter und emotionaler denn je ins neue Jahr starten: Das gelingt auf jeden Fall mit der vierten Generation des Bestsellers Skoda Octavia (Bild oben: Skoda Octavia Combi). Das Herz der Marke feiert auf der Vienna Autoshow Österreich-Premiere.



Mit der neuen Submarke Skoda iV beginnt für die Tschechen das Zeitalter der Elektromobilität. Die beiden ersten elektrifizierten Serienmodelle Superb iV und CITIGOe iV feiern ebenso ihre Österreich-Premieren wie der Vision iV (Bild unten), der einen konkreten Ausblick auf die künftige Familie rein batterieelektrischer Fahrzeuge von Skoda gibt. Die Konzeptstudie basiert als erstes Fahrzeug von Skoda auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagen Konzerns.



Doppelten Zuwachs bekommen der Scala und das City-SUV Kamiq: Die neuen Top-Ausstattungsvarianten Monte Carlo versprühen sportlichen Lifestyle und die beiden neuen G-TEC-Versionen von Scala und Kamiq vergrößern das Skoda-Angebot an effizienten und umweltfreundlichen Erdgas-Fahrzeugen (CNG).