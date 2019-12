Vienna Autoshow 2020: Vorschau

Von 16. bis 19. Jänner 2020 gastiert Österreichs größte Autoshow in der Messe Wien. Geboten werden an die 330 Neuwagen von rund 40 Marken.

Geboten werden an die 330 Neuwagen-Modelle von rund 40 Marken – darunter eine Weltpremiere (das Plug-in-Hybridmodell BMW X1 xDrive25e), eine Europapremiere (Mitsubishi Space Star) und mehr als zwei Dutzend Österreichpremieren.



Elektromobilität wird in der kommenden Ausgabe großgeschrieben, denn an den Ständen und in der E-Mobility Area werden die neuesten und innovativsten Elektromobile präsentiert. Die SUV Experience im Freigelände zeigt, was in 4x4-Fahrzeugen wirklich steckt. Wer als Besucher den Hallenzutritt beschleunigen will, dem sei das Priority-Ticket samt inkludierter Garderobe empfohlen. Vergünstigte Online-Tickets können über diese Website bezogen werden: www.viennaautoshow.at/ticket