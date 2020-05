MRC: Miesenberger gewinnt Auftakt trotz Überschlags

Was für ein Höllenritt!

Michael Miesenberger deklassierte im Ford Fiesta R2 zum Auftakt in Polen die Konkurrenz, trotz eines Überschlags gewinnt er vor Klaus Ostermann und Michael Lengauer.

Michael Miesenberger zählt zu den allerschnellsten Piloten in Dirt 2.0 und das nicht nur national, sondern auch im internationalen Vergleich. In der 7. Runde feiert er sein Comeback in der Motorline Rallye Challenge, und was für eines! In Polen stellte er seine Klasse gleich auf beiden Sonderprüfungen unter Beweis. Bereits die erste gewann er im Ford Fiesta R2 souverän und nahm Klaus Ostermann knapp zehn Sekunden ab, Dritter Michael Lengauer mit einem Rückstand von bereits 13,3 Sekunden. Auf den Plätzen vier bis sieben ging es dann wieder knapp her, die vier Piloten lagen innerhalb von 1,5 Sekunden.



Die zweite SP war zwar wesentlich kürzer, wurde aber in der Nacht gefahren. Wer sich da einen Ausrutscher leistete und dabei die Scheinwerfer beschädigte, war ohne jede Chance auf eine Top-Platzierung. Michael Miesenberger hatte das Glück des Tüchtigen, er verzeichnete zwar einen Überschlag, landete aber wieder auf den Rädern in Fahrtrichtung, ohne das Auto gröber zu beschädigen und fuhr trotz des Hoppalas eine weitere Bestzeit. 2,8 Sekunden dahinter der Gesamtsieger der letzten Runde, Fabian Subasic. Da er mit mehreren Fehlern auf SP1 nur als Zehnter ins Ziel kam, hatte er in Polen im Opel Adam R2 aber keine Chance und musste mit Gesamtrang sechs vorlieb nehmen.



Souveräner Sieger Michael Miesenberger, der satte 16,4 Sekunden Vorsprung auf Klaus Ostermann (Opel Adam R2) herausfuhr, Michael Lengauer im Ford Fiesta R2 sicherte sich mit 22,2 Sekunden Rückstand Platz drei. Der Kampf um Platz vier ging knapp an Lukas Vallant, Patrick Moderer (beide Fiesta) hatte das Nachsehen. Auf den Plätzen sieben bis zehn landeten Thomas Traußnig, Alexander Aigner, Christian Pichler und Gabriel Becker. Gleich neun Fahrer mussten vorzeitig aufgeben, darunter auch Doppelchampion Simon Seiberl.



SP-Zeiten und Gesamtstand



Von Sonntag 19:00 Uhr bis Dienstag 19:00 Uhr läuft die zweite von drei Sprintrallyes, gefahren wird in Griechenland. Anmeldungen sind jederzeit möglich, alle Infos dazu gibt es hier

Siegesfahrt Michael Miesenberger