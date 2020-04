Motorline Rallye Challenge: Finale der 2. Runde

Spanische Asphalt-Jagd im starken Hecktriebler

Die 2. Runde der Motorline Rallye Challenge biegt in die Zielgerade ein, zwei Prüfungen warten ab 20:00 Uhr noch auf die Piloten, gefahren wird in Spanien, mit historischen Hecktrieblern.

In der zweiten Runde der Motorline Rallye Challenge stehen bekanntlich drei Mal je zwei Sonderprüfungen auf dem Programm, um 20:00 Uhr fällt am Donnerstag der Startschuss ins finale "Ringerl". Da es dieses Mal kein Streichresultat gibt, ist in der Gesamtwertung noch viel möglich, Michael Miesenberger (43 Pkt.), Florian Hüfinger (37 Pkt.) und Fabian Zeiringer (28 Pkt.) haben allesamt noch Chancen auf den Titel, wird der Sieger doch mit 25 Punkten belohnt.



Die SPs 5 und 6 führen die MRC-Piloten nach Spanien, ab 20:15 können beide SPs dann einmalig auf Zeit im Racenet Club gefahren werden. Um Probleme mit der Online-Verbindung von vornherein auszuschließen, werden beide SPs bis Freitag (03.04.) 15:00 Uhr freigegeben, jeder hat dennoch nur eine Chance auf eine gute Zeit pro gezeiteter Prüfung, Fehler dürfen daher keine gemacht werden.



Land: Spanien



Prüfung 1: "Subida por carretera"

Länge: 4,58 km

Wetter: Tagsüber/Bewölkt/Feuchte Strecke



Prüfung 2: "Final de Bellriu"

Länge: 14,34 km

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trockene Strecke



Oberfläche: Glatter Asphalt



Fahrzeugklasse: Gruppe H3 Hinterrad



Die finale Wertung nach sechs Sonderprüfungen erfolgt am Freitag gg. 16:30 Uhr!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung

Vorstellung der SP6, onboard und Außenaufnahmen