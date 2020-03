Motorline Rallye Challenge: SP6 im Audi Sport quattro S1

Es wartet ein Ritt auf der Kanonenkugel

Um Punkt 19:45 Uhr fällt der Startschuss zu Sonderprüfung Nummer sechs! Gefahren wird erneut in Spanien, mit dem 550 PS starken Audi Sport quattro S1.

Auch wenn sich Simon Seiberl den ersten MRC-Titel bereits gestern auf der 5. SP geholt hat, eine Herausforderung ist die finale 6. SP ohne Zweifel für alle Teilnehmer. Weniger aufgrund der Strecke, die fällt mit 7 Kilometern eher kurz aus, zudem ist der spanische Asphalt trocken. Den Schweiß wird den Teilnehmern vielmehr der Audi Sport quattro S1 treiben, mit dem diese Prüfung zu bewältigen ist. Es ist zu vermuten, dass viele Restarts dieses Mal nicht ausbleiben werden.



Land: Spanien

Prüfung: "Ascenso por valle el Gualet"

Wetter: Tagsüber/Trocken

Distanz: 7,0 km

Oberfläche: Asphalt



Fahrzeug: Audi Sport quattro S1



Die Piloten haben von 19:45 bis 20:15 Uhr Zeit, ihre persönliche Bestzeit zu fahren, innerhalb dieses Zeitfensters muss diese dann per Screenshot bzw. Foto übermittelt werden, andernfalls gibt's Zeitstrafen. Die Auswertung der Zeiten erfolgt manuell und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, bitte um Verständnis!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung



Auch heute kann die SP im Livestream verfolgt werden, wer sehen möchte, wie Florian Hüfinger – Schnellster auf SP1 – die fünfte Prüfung in Angriff nimmt, kann das hier tun:

Livestream SP6

Vorstellung der SP6, onboard und Außenaufnahmen