Motorline Rallye Challenge: Start in die 3. Saison

Der Countdown in die 3. Saison läuft!

Die ersten beiden Runden der Motorline Rallye Challenge brachten Spannung pur, ab sofort ist die Anmeldung zur 3. Runde offen!

Vor mittlerweile über zwei Wochen fiel der Startschuss zur Motorline Rallye Challenge, einer auf Codemasters Dirt 2.0 basierenden Meisterschaft, an der jedermann teilnehmen kann, egal ob mit Controller oder Lenkrad. Insgesamt haben 100 Piloten ihre Nennung abgegeben, mehr als die Hälfte davon steht auch regelmäßig am Start.



Aber auch wenn nur einzelne Sonderprüfungen gefahren werden, sich mit anderen Piloten direkt zu messen, ist immer interessant. Wie schnell die MRC-Piloten tatsächlich sind, zeigt ein Blick auf die Online-Zeit so mancher SP, dort zählen sie zur absoluten Weltspitze! Aber auch, wenn man nicht ganz vorne mitmischt, stellt die MRC einen gerade in diesen Zeiten schönen Zeitvertreib dar.



Wenn auch Du auf den Geschmack gekommen bist, wirf doch einen Blick in unsere FAQs und melde Dich noch heute an! Die beiden ersten gezeiteten Sonderprüfungen, die es in einem vordefinierten Zeitfenster von 45 Minuten zu absolvieren gilt, stehen bereits am Samstag (04.04.2020) auf dem Programm. Welche Prüfungen mit welchem Auto bei welchem Wetter zu fahren sind, erfahren die Piloten immer um 19:00 Uhr hier auf der Seite. Die Renntage der jeweils zwei SPs sind Samstag, Dienstag und Donnerstag.



Alle Infos zum Prozedere sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier: FAQ & Anmeldung