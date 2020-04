MRC: 5. Runde startet in Neuseeland

Auf ein Neues!

Am Samstag um 19:30 Uhr geht die Motorline Rallye Challenge in die bereits 5. Runde, fix ist, es wird einen neuen Champion geben.

In den vergangenen vier Runden der Motorline Rallye Challenge wurden die Titel feinsäuberlich zwischen Florian Hüfinger und Simon Seiberl aufgeteilt, gegen den Steierer und den Oberösterreicher war einfach kein Kraut gewachsen. Das wird dieses Mal aber anders sein, die beiden Champions haben sich dazu entschieden, eine Runde zu pausieren. Damit verliert die MRC aber nicht an Spannung, ganz im Gegenteil.



Sieht man sich die hinter Seiberl und Hüfinger gefahrenen Zeiten an, gibt es gleich mehrere Piloten, die nun heiße Anwärter auf den Gesamtsieg sind. Zum engeren Favoritenkreis zählt der Gesamtdritte der 4. Runde, Manuel Rehberger, ebenso wie Fabian Zeiringer, Fabian Subasic und weitere Piloten. Da etliche Neuzugänge zu vermelden sind und auch sonst nicht immer alle genannten Piloten am Start stehen, ist aber auch ein ganz ein anderer Ausgang möglich, wir sind gespannt.



Zum Start der 5. Runde setzen sich die Piloten zunächst in Neuseeland auf nasser Strecke hinters Lenkrad des VW Polo R5, ehe es nach Griechenland geht, wo ein Ford Focus WRC als fahrbarer Untersatz dient.



Das Ergebnis und der Gesamtstand werden um ca. 21:30 Uhr bekannt gegeben!



Alle Infos zum Prozedere sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier: FAQ & Anmeldung



SP1

Land: Neuseeland

Prüfung: "Waimarama Sprint Forward"

Länge: 8,81 km

Wetter - ACHTUNG: Tagsüber/Bewölkt/Feuchte Strecke

Oberfläche: Schotter

Fahrzeug: VW Polo GTI R5



SP2

Land: Griechenland

Prüfung: "Perasma Platini"

Länge: 10,69 km

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trocken

Oberfläche: Schotter/grober Schotter/mittlerer Schotter

Fahrzeug: Ford Focus RS Rally 2007