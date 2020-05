MRC: Ostermann reicht Platz 7 zum Gesamtsieg

Knappes Finish

Klaus Ostermann kommt bei der Deutschland-Rallye zwar nicht über Rang sieben hinaus, holt den Titel dennoch vor Lukas Vallant und Michael Lengauer.

Die Deutschland-Rallye im Gruppe-B-Boliden hat das Feld noch einmal ordentlich durcheinandergewürfelt. Den Sieg holte sich Lukas Vallant, immerhin knapp vier Sekunden vor Manuel Rehberger, eine weitere Sekunde dahinter Fabian Zeiringer. Mit Abständen von jeweils unter einer Sekunde komplettierten Michael Lengauer, Thomas Traußnig und Harald Pammer die Top-6.



Wirft man einen Blick in die Ergebnisliste, so fällt auf, dass man ohne den Lancia Delta S4 offenbar keine Chance auf einen Spitzenplatz hatte, die ersten 15 Piloten vertrauten allesamt auf das italienische Allradmonster, erst auf Rang 15 findet sich der beste Audi Quattro S1, auch die Peugeot-205-Piloten hatten keine Chance.



Klaus Ostermann, zuletzt souveräner Sieger in Griechenland, musste mit einem Rückstand von über 11 Sekunden mit Rang sieben vorlieb nehmen, zunächst sah es so aus als würde der Traum vom ersten Gesamtsieg platzen. Sein schärfster Konkurrent Michael Miesenberger stand in der dritten Runde aber nicht am Start, somit schaffte es einzig Sieger Lukas Vallant Ostermann nahe zu kommen.



Am Ende aber nicht nahe genug, mit 106 Punkten auf dem Konto darf sich Klaus Ostermann über den Titel in der 7. Runde der MRC freuen, fünf Zähler dahinter Lukas Vallant, der sich mit einem starken Finish noch auf Platz zwei nach vorne gekämpft hat. Michael Lengauer rundet das Podium in dieser Runde ab. Von Gesamtrang vier bis zehn lagen im übrigen nur neun Punkte, der neue Meisterschaftsmodus sorgt also für große Ausgeglichenheit im Feld.



SP-Zeiten und Gesamtstand



Bereits von Freitag 19:00 Uhr bis Sonntag 19:00 Uhr startet die MRC mit der nächsten Sprintrallye in die mittlerweile 8. Runde! Anmeldungen sind jederzeit möglich, alle Infos dazu gibt es hier