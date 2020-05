MRC: Vallant Meister, Drama um Traußnig!

Riesenpech für Thomas "Carlos" Traußnig...

Den Titel vor Augen blieb Thomas Traußnig auf der allerletzten Prüfung mit technischem Defekt liegen, Lukas Vallant somit neuer MRC-Champion.

Die eingefleischten Rallye-Fans – zumindest die etwas älteren Semester – werden sich noch gut an das WM-Finale des Jahres 1998 erinnern. Tommi Mäkinen war im letzten Lauf, der Rally GB, eigentlich drauf und dran den WM-Titel zu holen, nach einem Ausrutscher wurde der nur noch auf drei Rädern fahrende Mitsubishi aber von der Polizei aus dem Rennen genommen. Der Weg schien frei für Carlos Sainz, dem Rang vier zum WM-Titel gereicht hätte. Und er lag voll im Plan, bis ihm einen Kilometer vor der Zielflagge der Motor um die Ohren flog und der Titel doch noch an den bereits ausgefallenen Mäkinen ging.



Zugegeben, ganz so dramatisch ging es in der Jubiläumsrunde der Motorline Rallye Challenge – 10 Runden wurden bereits gefahren – nicht zu, Ähnlichkeiten zum WM-Finale 1998 gibt's trotzdem. Da Michael Miesenberger nach zwei Siegen nicht zur dritten Rallye antreten konnte, schien die Stunde des Thomas Traußnig zu schlagen. Der ist mit der konstanteste MRC-Pilot und liegt seit Beginn an regelmäßig in den Top-Drei. Nach drei von vier Sonderprüfungen im Kitcar in Deutschland lag Traußnig an der Spitze, just dann gab es aber ein technisches Problem und die alles entscheidende vierte SP kam nicht in die Online-Wertung. Lt. Reglement kommt das einem technischen Defekt bei einer echten Rallye gleich, Traußnig fiel auf Platz fünf zurück...



Des einen Leid, des anderen Freud, Lukas Vallant reichte der dritte Platz in Deutschland zu seinem ersten Titelgewinn, nur einen Punkt vor Ex-Champ Klaus Ostermann, Michael Miesenberger wurde trotz nur zwei gefahrenen Rallyes noch Dritter der Gesamtwertung, vor Simon Seiberl. Die Rallye selbst entschied Ostermann für sich, mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1,3 Sekunden auf Fabian Zeiringer.



Die 11. Runde der Motorline Rallye Challenge startet am Freitag und wird in einem neuen Format über die Bühne gehen. Zudem wartet ein besonders attraktiver Preis auf einen der Teilnehmer, alle Infos dazu am 29.05.



SP-Zeiten und Gesamtstand



Anmeldungen sind jederzeit möglich, alle Infos dazu gibt es hier