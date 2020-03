Motorline Rallye Challenge: Die erste SP läuft

Jetzt geht's richtig los!

Um Punkt 19:45 Uhr wurde die die Motorline Rallye Challenge mit der ersten SP offiziell eröffnet, die Prüfung wird in Polen mit einem Ford Fiesta R2 gefahren.

Mittlerweile haben über 50 Piloten ihre Nennung zur Motorline Rallye Challenge abgegeben, wir sind schon gespannt, wieviele heute tatsächlich am Start stehen. Es haben gleich mehrere bekannte "echte" Rallye-Piloten genannt, allen voran Hermann Neubauer, für den die virtuelle Simulation ersten Infos nach aber noch relatives Neuland ist. Mit dabei weiters Christoph Zellhofer, Luca Waldherr und Nikolai Landa sowie Motorsportler aus anderen Bereichen.



Gefahren wird die erste zur Wertung zählende SP in Polen.



Prüfung: "Kopina"

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trockene Strecke

Distanz: 7,03 km

Oberfläche: Staub/Glatter Asphalt



Fahrzeug: Ford Fiesta R2



Die Piloten haben von 19:45 bis 20:15 Uhr Zeit, ihre persönliche Bestzeit zu fahren, innerhalb dieses Zeitfensters muss diese dann per Screenshot bzw. Foto übermittelt werden, andernfalls gibt's Zeitstrafen. Die Auswertung der Zeiten erfolgt manuell und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, bitte um Verständnis!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung



Damit auch die Zuseher einen Eindruck von der SP bekommen, gibt es untenstehend das zugehörige Video, onboard und von außen.