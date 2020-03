Motorline Rallye Challenge: SP3 in Australien

SP3 bringt das erste Allrad-Auto ins Spiel

Um Punkt 19:45 Uhr fällt der Startschuss zu Sonderprüfung Nummer drei! Erstmals kommt ein Allrad-Bolide zum Einsatz, gefahren wird in Australien.

Die Nennliste ist abermals angewachsen, mehr als 70 Piloten haben sich für die Motorline Rallye Challenge eingeschrieben, auch einige Teilnehmer aus Deutschland sind mit von der Partie, darunter auch Rallyefahrer Raffael Sulzinger, der keinerlei Simulator-Erfahrung hat und heute zum ersten Mal Dirt 2.0 spielt!



Kurzer Rückblick: Gegen Simon Seiberl ist bis dato kein Kraut gewachsen, er holte sowohl beim Auftakt in Polen mit dem Fiesta R2 als auch gestern in der Renault Alpine in Spanien das Punktemaximum und hat damit in der Gesamtwertung bereits 22 Zähler Vorsprung auf den Boss der Jänner-Rallye, Georg Höfer und 23 Punkte auf Harald Pammer, den Kassier der Jännerrallye. Aber auch Raphael-Adrian Leitner ist mit 25 Zählern durchaus noch mit von der Partie.



Nach Polen und Spanien machen wir dieses mal einen geografisch riesigen Sprung nach Australien auf eine feine Schotter-Prüfung. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, setzen wir erstmals auch ein Allrad-Fahrzeug ein. Der Mitsubishi EVO VI ist ein echter Rallye-Klassiker, der weltweit zum Einsatz kam und noch immer kommt.



Land: Australien

Prüfung: "Taylor Farm Sprint"

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trockene Strecke

Distanz: 7,01 km

Oberfläche: Schotter/Mittlerer Schotter/Glatter Asphalt



Fahrzeug: Mitsubishi Lancer Evolution VI



Die Piloten haben von 19:45 bis 20:15 Uhr Zeit, ihre persönliche Bestzeit zu fahren, innerhalb dieses Zeitfensters muss diese dann per Screenshot bzw. Foto übermittelt werden, andernfalls gibt's Zeitstrafen. Die Auswertung der Zeiten erfolgt manuell und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, bitte um Verständnis!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung



Damit auch die Zuseher einen Eindruck von der SPe bekommen, gibt es untenstehend das zugehörige Video, onboard und von außen.

Auch heute kann die SP im Livestream verfolgt werden, wer sehen möchte, wie Florian Hüfinger – Schnellster auf SP1 – die dritte Prüfung in Angriff nimmt, kann das hier tun: Livestream SP3

Vorstellung der SP3, onboard und Außenaufnahmen