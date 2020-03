Motorline Rallye Challenge: Start frei zu SP2

SP2 wird mit einer Rallye-Ikone gefahren!

Um Punkt 19:45 Uhr geht's auf zur zweiten Sonderprüfung! Gefahren wird mit einer Renault Alpine A110 in Spanien, Action garantiert!

Über 60 Piloten haben ihre Nennung zur Motorline Rallye Challenge abgegeben, gestern standen über 40 am Start. Darunter u.a. Hermann Neubauer, der auch heute wieder mit von der Partie sein wird und seinen Simulator nach längerer Pause wieder in Betrieb genommen hat, mehr dazu morgen im Interview.



Gestern ging es an der Spitze ja heiß her, da Spitzenreiter Florian Hüfinger wegen zu später Zeitübermittlung 20 Strafsekunden bekam und somit ohne Punkte blieb, matchten sich Simon Seiberl, Georg Höfer und Harald Pammer um den Sieg, im Ziel war das Trio durch nur sechs Zehntel getrennt!



Heute geht's – passend zum Artikel zur Renault Alpine A110 – mit einer echten Rallye-Ikone zur Sache! Gefahren wird die zweite zur Wertung zählende SP in Spanien.



Land: Spanien

Prüfung: "Centenera"

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trockene Strecke

Distanz: 10,57 km

Oberfläche: Glatter Asphalt



Fahrzeug: Renault Alpine A110 1600 S



Die Piloten haben von 19:45 bis 20:15 Uhr Zeit, ihre persönliche Bestzeit zu fahren, innerhalb dieses Zeitfensters muss diese dann per Screenshot bzw. Foto übermittelt werden, andernfalls gibt's Zeitstrafen. Die Auswertung der Zeiten erfolgt manuell und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, bitte um Verständnis!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung



Damit auch die Zuseher einen Eindruck von der SP2 bekommen, gibt es untenstehend das zugehörige Video, onboard und von außen.