Helden auf Rädern: Studebaker Avanti

Studebaker, eine Marke, deren Geschichte an sich schon fast wie der große amerikanische Traum klingt. Als erste Firma überhaupt stellte man komplett von der Kutschen- auf die Autoproduktion um. Man scheute auch nie technische Innovationen auf den Markt zu werfen, ohne aber viel Geld dafür zu verlangen. Sogar der erste Achtzylinder war dennoch irgendwie leistbar, damit auch der normale Bürger etwas davon haben kann. Diese großzügige Vorgehensweise äußerte sich auch an einem riesigen Fichtenwald auf dem Testgelände, der genau so gepflanzt war, dass er aus der Luft betrachtet einen riesigen „STUDEBAKER“-Schriftzug abgab. Was sollte bei derart riesigen Plänen schon schief gehen?



Viel. Schlicht gesagt, waren drei Details Schuld an Studebakers Niedergang: Ford. Chrylser. Und vor allem GM. Gegen die großen drei, die Autos immer billiger anbieten konnten – miese Technik hin oder her –, verlierte Studebaker immer mehr an Boden. Da halfen auch diverse Siege bei der Panamericana nichts. Nach einem kurzen Intermezzo mit Packard, das auch furchtbar in die Hose ging, als die Verantwortlichen bei Packard bemerkten, wie schlecht es wirklich um Studebaker stand, entschied man sich dazu, doch wieder eigene Wege zu gehen. Doch wie kommt man nun möglichst rasch und preiswert wieder in den schwarzen Bereich?