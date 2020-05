MRC: Fabian Zeiringer holt den Titel vor Thomas Traußnig

Zeiringer nicht zu schlagen

Die 8. Runde der Motorline Rallye Challenge war klar die Runde von Fabian Zeiringer, mit zwei Siegen und einem zweiten Platz ist er neuer MRC-Champion.

Die 3. Sprintrallye der 8. MRC-Runde hatte es wahrlich in sich! Die zwei Prüfungen in Monte Carlo sind schon grundsätzlich alles andere als leicht, mit einem Boliden der R-GT-Klasse ist es aber der vielzitierte Ritt auf der Kanonenkugel. Schon bei trockenen Bedingungen sind diese Boliden schwer zu beherrschen, auf Eis und Schnee bleibt eine halbwegs saubere Linie den Profis vorbehalten.



Bereits in Schweden hat Fabian Zeiringer unter Beweis gestellt, dass er richtig schnell ist, in Monte Carlo hat er nun noch eines drauf gesetzt. Im Porsche 911 – für den sich gleich 14 der schnellsten 15 Piloten entschieden, einzig Manuel Rehberger als Fünfter setzte auf den BMW M2 – nahm er Thomas Traußnig, der wie in Schweden Zweiter wurde, knapp fünf Sekunden ab.



Einzig Benjamin Nakov konnte mit einem Rückstand von knapp neun Sekunden noch halbwegs mithalten, bereits Lukas Vallant auf Rang vier hatte einen Rückstand von satten 23,6 (!) Sekunden, Harald Pammer als Zehnter gar über 44 Sekunden, so groß waren die Abstände in der Motorline Rallye Challenge noch nie!



Michael Miesenberger, Sieger der ersten Sprintrallye in Finnland und Fünfter zuletzt in Schweden, zog es vor, in Monte Carlo erst gar nicht an den Start zu gehen, man kann ohnedies nur spekulieren, ob er eine Chance gegen den entfesselt fahrenden Zeiringer gehabt hätte. Mit 116 Punkten auf dem Konto war gegen ihn kein Kraut gewachsen, er holte in souveräner Manier den Gesamtsieg mit einem zweiten und zwei ersten Plätzen vor Thomas Traußnig (93 Pkt.) und Lukas Vallant mit 88 Zählern, Daniel Frühwirth (85 Pkt.) belegte Rang vier vor dem Champion der letzten Runde, Klaus Ostermann (76 Pkt.).



Insgesamt standen in dieser Runde 49 Piloten bei zumindest einer Rallye am Start!



SP-Zeiten und Gesamtstand



Am Freitag um 19:00 Uhr, startet die MRC in die bereits 9. Runde, bis Sonntag 19:00 Uhr läuft die erste von drei Sprintrallyes. Anmeldungen sind jederzeit möglich, alle Infos dazu gibt es hier