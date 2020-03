MRC, SP1: Hüfinger verliert Sieg an Seiberl!

Zehntelsekunden-Krimi an der Spitze

Die erste Sonderprüfung in Polen (im Ford Fiesta R2) verlief dramatisch, Hüfinger verliert den Sieg, Seiberl, Höfer und Pammer innerhalb von nur sechs Zehntel!

Was war das für ein Auftakt zur Motorline Rallye Challenge auf Dirt 2.0 von Codemasters! Standen beim gestrigen Shakedown 21 Piloten am Start, waren es heute 44 Fahrer. Um 19:45 erfuhr die Rallye-Meute, welche SP in welchem Auto in Angriff zu nehmen war. Auf dem Programm stand die SP "Kopina" in Polen, mit einer Länge von 7,03 Kilometern, die bei Sonnenschein und trockenen Bedingungen auf Asphalt und Schotter im Ford Fiesta R2 gefahren wurde.



Mit dabei gleich mehrere hochkarätige "echte" Rallye-Piloten, allen voran der amtierende Staatsmeister Hermann Neubauer. Aber auch Christoph Zellhofer und Luca Waldherr ließen sich die Teilnahme an der MRC nicht nehmen. An der Spitze waren dann aber die Sim-Racing-Profis eine Klasse für sich, Florian Hüfinger markierte mit 3:53.005 die Bestzeit. Die zu späte Übermittlung der Zeit warf ihn dann aber mit 20 Strafsekunden (10 Sekunden pro Minute Überschreitung) auf Platz 27 zurück.



Und so erbte Simon Seiberl den Sieg, die Abstände der drei Top-Piloten hätten aber enger nicht sein können. Mit nur vier Zehntel Rückstand belegte Georg Höfer den zweiten Platz, weitere eineinhalb Zehntel dahinter Harald Pammer auf Rang drei! Auf den Rängen vier und fünf blieben auch Thomas Traußnig und Raphael-Adrian Leitner unter vier Minuten.



Auf Platz sechs dann der beste Controller-Pilot – die meisten MRC-Teilnehmer fahren mit einem Lenkrad – Kevin Windischhofer. Und wie ist es unseren Motorsportlern ergangen? Luca Waldherr brachte den Fiesta auf Rang 8 ins Ziel, Hermann Neubauer – laut eigener Aussagen selten bis nie am Simulator unterwegs – kam auf Rang 20, Christoph Zellhofer musste sich zum Auftakt mit Rang 35 begnügen.



Der schnellste Mann des heutigen Tages, Florian Hüfinger, hat uns ein Video seiner beeindruckenden Fahrt zur Verfügung gestellt, Sie finden es unten eingeblendet.



Am Samstag (21.03.) wartet die nächste Prüfung auf die Piloten, die Bekanntgabe erfolgt wieder um 19:45 Uhr auf dem Rallye-Channel von Motorline.cc!



Ergebnisse und Gesamtwertung



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung