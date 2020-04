MRC, SP5/6: Sieg und Titel für Hüfinger!

Hüfinger souverän zum Titel

Auf den finalen beiden Prüfungen ist kein Kraut gegen Florian Hüfinger gewachsen, er holt den Sieg vor Subasic und Miesenberger und fixiert den Titel.

Im 2. Heat der 2. Runde der MRC holte sich Florian Hüfinger aufgrund eines zeitraubenden Ausrutschers von Michael Miesenberger um knapp eine Sekunde den Sieg, dieses Mal war Hüfinger eine Klasse für sich. Auf den beiden spanischen Asphalt-Prüfungen holte er unglaubliche 11,745 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Fabian Subasic heraus und setzte sich damit in der weltweiten Dirt-Online-Wertung der SP "Final del Bellriu" ebenfalls souverän an die Spitze. Michael Miesenberger blieb dieses Mal nur Platz drei.



Das wirkte sich auch in der Gesamtwertung aus, mit nun zwei Siegen und einem vierten Platz fuhr Hüfinger 62 Punkte ein und ist der Champion der 2. Runde der MRC. Nur vier Punkte dahinter muss sich Michael Miesenberger abermals mit dem Vizetitel begnügen, der Gesamtsieg dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.



Zurück zu den finalen beiden SPs, Harald Pammer zeigte mit P4 auf und schob sich in der Gesamtwertung noch auf Platz sechs nach vor, Fabian Zeiringer reichte der 5. Platz zu Platz drei in der Gesamtwertung vor Fabian Subasic und Benjamin Nakov. Insgesamt kamen 16 Piloten (in der Kategorie mit Lenkrad) in die Punktewertung der 2. MRC-Runde.



In der Controller-Wertung wurde das Gesamtklassement noch einmal ordentlich durcheinandergewürfelt. Lagen vor der letzten Runde noch Christoph Lachberger und Patrick O. punktegleich an der Spitze, überholte Julian Marchat mit einem Finalsieg das Duo und sicherte sich den Titel, Vizemeister wurde Christoph Lachberger.



Fahrerstimmen



Meister Florian Hüfinger: "Vor den letzten beiden SPs hab ich einfach gehofft, dass wir wieder auf Asphalt fahren, was dann auch der Fall war. Nach 4-5 Versuchen der ersten SP und einem Blick auf die Bestenliste war mir klar, dass ich hier um den Titel kämpfen kann. Natürlich habe ich auch vom Pech des Michael Miesenberger in Neuseeland profitiert. Nichts desto trotz bin ich überglücklich und freue mich schon auf Runde 3!"



Christian Pichler: "Der E30 M3 ist nicht der schnellste Wagen in der Klasse, aber eines meiner absoluten Traumautos! Da ich in der Gesamtwertung nicht vorne mitspiele, war also klar, dass ich mit den BMW antreten werde!

Die Strecken gehören bei Gott nicht zu meinen Favoriten, aber ja, sind nicht bei "Wünsch dir was"! SP5 war ein Traum - hätte mir nicht gedacht, dass ich so weit vorne lande. Auf SP6 gleich ein Dreher dann 3 Kurven später neben der Straße... Es ist ein verdammt geiles Format und ich freue mich schon auf die nächsten Challenges! So etwas braucht es in dieser Zeit um den Kopf frei zu bekommen!"



Gernot Zauner: "Der BMW ist chancenlos im Vergleich zum leichten Stratos und dem Renault R5 mit dem Mittelmotor. Trotzdem ging ich ans Limit mit der Hoffnung die BMW-Armada in der Rangliste anzuführen. In beiden SPs hatte ich keine Probleme, somit sollte meine Rechnung aufgehen."



Aufgrund der mitunter massiven Performance-Probleme der Racenet-Server wird die dritte Runde wieder offline gefahren, weitere Infos dazu folgen in Kürze! Untenstehend finden Sie die Siegesfahrt von Florian Hüfinger!



Ergebnisse und Gesamtwertung



Siegesfahrt Florian Hüfinger