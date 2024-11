Helden auf Rädern: Dauer 962 LM

Die Gruppe C-Zeiten waren wilde. Sportwagenprototypen dieser Ära waren weitgehend unreglementiert und wirklich sauschnell, und der Porsche 962 war ein typischer Vertreter dieser Gattung. Erfolgreich war er ebenso, und alles in allem war man ziemlich traurig, dass man für 1992 neue Regelungen ankündigte: Es können nur mehr Fahrzeuge an den Start gehen, von denen es auch eine Straßenversion gibt. Das ist bei einem reinrassigen Sportwagenprototyp natürlich eher unmöglich, doch gab es da noch das kleine Rennteam Dauer Racing. Die hatten in erster Linie nämlich das Problem, was man mit den ganzen 962 jetzt tun soll, wo man sie ja nicht mehr zum Rennfahren einsetzen soll.

Wirklich ausformuliert, ob und wieviele Stück es von den Straßenversionen geben muss, wurde nämlich nichts in den neuen Regelbüchern. Und somit reichten eigentlich die umgebauten alten 962 von Dauer ja voll, um mit den 962 noch ein Jahr lang Rennen fahren zu können. Le Mans zum Beispiel, und so schaffte man es, den für dieses Ausdauerrennen eigentlich nicht optimale Modell in einer besseren Kategorie einzusetzen. Damit auch wirklich alles seine Richtigkeit hat, setzte man hochoffiziell also die Dauer 962 LM ein. Es handelte sich dabei also sozusagen um die Rennversion der Straßenversion der Rennversion, und trotz der neuen Auflagen (schmalere Reifen, Restriktor für die Turbos) rechnete man sich echte Siegeschancen aus, denn: Auch ein größerer Benzintank war in dieser GT-Klasse erlaubt – man musste also nicht so oft an die Boxen wie die Konkurrenz der Gruppe C.