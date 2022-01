Helden auf Rädern: Pontiac Fiero

Das Geheimnis des Erfolgs großer Autokonzerne ist vor allem, sich intern nicht untereinander zu kannibalisieren. Kein Modell sollte dem anderen im Weg stehen, diese Lektion und wie man es nicht macht, haben wir schon mehr als ausführlich bei British Leyland gelernt. Aber auch die Giganten aus den Vereinigten Staaten können lehrreich sein, etwa: Wie man neuen Modellen von vornherein alle Chancen verhagelt. Der Pontiac Fiero kann davon ein Liedchen singen.



Anfang der 1980er-Jahre war eine furchtbare Zeit für Freunde US-amerikanischer Fahrzeuge. Neue Abgasregelungen kastrierten die V8 alle heftig. Nachdem man immer noch auf Vergaser setzte, drosselte man die Motoren auf lächerliche Leistungen herunter. 150 PS galten damals als viel, und ein Pontiac Trans Am (ja, genau, der KITT) war mit einem Wert von zehn Sekunden für den Sprint von Null auf 100 km/h sogar der schnellste Wagen im Sortiment. Also es war alles ein wenig lächerlich zu der Zeit. Und genau in Momenten größter Not hat man dann doch meist die besten Einfälle. Und so dachte man sich bei Pontiac: Wenn man schon keine stärkeren Motoren bauen kann, dann halt ein leichteres und kleineres Auto!