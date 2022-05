Helden auf Rädern: Toyota Classic

Also überlegte man sich nicht eine Sonderserie eines Großserienmodells. Man legte eine Kleinserie eines eigenständigen Vehikels auf, um an die Anfänge der Marke zu erinnern. 100 Stück sollten es werden. Und spätestens beim Namen sollte allen klar sein, dass die Jungs und Mädels aus Toyko jetzt auf Retro machen: Classic. Dass der Classis so aussieht wie er aussieht, liegt aber nicht daran, dass man einfach die Oldtimer-Optik wiederbeleben wollte. Man orientierte sich stattdessen am Toyoda AA, dem allerersten Fahrzeug der Marke. Findigen Lesern ist jetzt natürlich nicht nur ein Detail aufgefallen: Ja, damals schrieb man Toyota noch mit einem „d“, weil der Gründer Kiichiro Toyoda natürlich seinen Nachnamen als Firmenname verwendete. Erst Jahrzehnte später, als es darum ging, die Exporte anzukurbeln, beauftragte man eine Agentur, einen Namen zu finden, den man weltweit einigermaßen unfallfrei und gleichklingend aussprechen konnte. Und der ist bis heute eben Toyota.

Und der AA? Zwei Stück gab es davon 1935, die aber als Prototypen gelten und lange verschollen sind. Die Serienproduktion lief von 1936 bis 1943, wobei man nicht ganz bei Null anfing. Die Technik steuerte Ford bei, und die Karosserie lehnt sich sehr stark an jene des Chrysler Airflow an, von dem Toyoda damals ein Stück kaufte, nach Japan importierte und dort von seinen Technikern komplett zerlegen ließ. Kurioses Detail am Rande: Da man zu jener Zeit mit Lkw mehr Geld verdienen konnte, wurde der G1 zuerst entwickelt und vertrieben. Erst mit dem Geld, den der Kleinlaster in die Kassen spülte, konnte dann der erste Pkw von Toyota entwickelt werden.



Insofern ist die Neuauflage in Form des Classic durchaus authentisch gestaltet. Man verwendete hie wie da einen soliden Leiterrahmen, Heckantrieb mit Starrachse und längs eingebautem Motor unter der vorderen Haube. Natürlich konnte man für 100 Stück nicht alles neu konstruieren, also griff man erneut auf bestehende Technik zurück – dieses Mal aber aus dem eigenen Haus. So steuerte der Hilux das Fahrgestell bei, da es von den Abmessungen dem AA verblüffend ähnlich war. Und der Zweiliter-Vierzylinder mit 96 PS steckte seinerzeit in fast jedem Serienmodell.