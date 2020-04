MRC-Champ Florian Hüfinger im Interview

"Rallyefahren liegt mir im Blut!"

Florian Hüfinger hat sich mit zwei Siegen den Titel der 2. MRC-Runde geholt, wir haben den 16-jährigen Steirer zum Interview gebeten.

Die erste Runde der Motorline Rallye Challenge ging an den 17-jährigen Oberösterreicher Simon Seiberl, der Gesamtsieger der 2. Runde ist mit 16 Jahren sogar noch jünger. Wir haben mit Florian Hüfinger – er kommt aus Rottenmann im Bezirk Liezen – gesprochen.



Florian, gehst Du noch zur Schule, oder bist Du schon berufstätig?

Derzeit gehe ich noch in die HAK, nach diesem Jahr strebe ich allerdings einen Lehrberuf an.



Wie hast du von der Motorline Rallye Challenge erfahren?

Erfahren habe ich von der MRC auf eurer Facebookseite. Da war die Freude groß! Ich finds richtig cool, dass es für jeden Wochensieger das nächste Rallye-Spiel von Codemasters geben wird. Ich freue mich schon auf die dritte Runde der MRC und wünsche allen Fahrern viel Glück.



Seit wann spielst Du Computerspiele und seit wann am Simulator?

Angefangen mit Rennspielen habe ich so ca. vor zehn Jahren auf der PS2 damals noch.

Am Simulator spiele ich jetzt mittlerweile schon drei Jahre.



Wieviel Zeit verbringst Du pro Woche im Simulator?

Vor der MRC warens natürlich nicht so viel wie jetzt, derzeit ca. 8-10 Stunden würde ich mal sagen. Man muss ja auch gut trainieren bei dieser starken Konkurrenz!



Welche Verbindung hast du zum echten Rallyesport?

Mein Vater und auch mein Onkel waren früher auch Rallyefahrer, dementsprechend bin ich von klein auf schon immer mitgewesen bei den ganzen Rallyes. Es liegt mir somit im Blut.



Hast du ein Idol?

Ein Idol habe ich so eigentlich nicht wirklich, aber wenn ich jetzt jemanden auswählen müsste, dann wär das der Raimund Baumschlager.



Welche Tipps hast Du für Neueinsteiger von Dirt 2.0?

Ich würd zuallererst empfehlen, sich ein Lenkrad zu kaufen. Denn nur mit einem Lenkrad machts dann auch richtig Spaß. Dann noch die Fahrhilfen ausschalten und natürlich üben, üben, üben!



Könntest Du Dir vorstellen, echten Motorsport zu betreiben?

Mein Ziel ist es natürlich selbst Rallyes zu fahren. Im Sommer werde ich, ebenso wie Simon Seiberl, den Ford Racing Rookie bestreiten. Das bringt mit Sicherheit gute Erfahrung und dann muss man halt schauen, was möglich ist.