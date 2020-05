MRC: Schotterkönig Ostermann gewinnt Griechenland-Sprint

Griechische Driftkünste

Klaus Ostermann ist im Opel Kadett in Griechenland nicht zu schlagen, er gewinnt vor Simon Seiberl und Fabian Subasic und übernimmt auch die Gesamtführung.

Die zweite Sprintrallye in Griechenland hatte es in sich. Tiefe Furchen in der steinigen Schotterpiste und bärenstarke, schwer zu bändigende Hecktriebler waren nicht jedermanns Sache. Klaus Ostermann schienen die schwierigen Voraussetzungen nichts anzuhaben, er fuhr im Opel Kadett einen durchaus souveränen Sieg ein. Einzig Ex-Champion Simon Seiberl konnte da halbwegs mithalten, er landete mit 3,6 Sekunden Rückstand auf Rang zwei.



Dahinter waren die Abstände riesig. Fabian Subasic, der amtierende MRC-Meister, büßte gleich 12,1 Sekunden auf Ostermann ein, Lukas Vallant verlor als Vierter über 16 Sekunden, der Fünfte Alexander Aigner gar knapp 24 Sekunden. Michael Miesenberger, Sieger der ersten Sprintrallye in Polen und dieses Mal im Ford Escort MK II unterwegs, landete mit einer halben Minute Rückstand nur auf dem 8. Rang, seine Fahrt sehen Sie unten.



Miesenberger verlor damit auch die Gesamtführung an Ostermann, der aktuell mit 84 Punkten in Führung liegt, 11 Zähler vor Miesenberger. Dahinter geht es knapp zur Sache, Lukas Vallant, Fabian Subasic und Patrick Moderer liegen innerhalb von nur fünf Punkten, auch nach vorne ist noch alles möglich. Die Entscheidung fällt somit auf der Deutschland-Rallye, die bis Donnerstag 19:00 Uhr gefahren werden muss. Klar ist, im brutalen Gruppe B Boliden wird das alles andere als leicht, man darf gespannt sein, ob sich die Favoriten durchsetzen.



SP-Zeiten und Gesamtstand



Von Dienstag 19:00 Uhr bis Donnerstag 19:00 Uhr läuft die dritte der drei Sprintrallyes, gefahren wird in Deutschland im Gruppe B Boliden! Anmeldungen sind jederzeit möglich, alle Infos dazu gibt es hier

